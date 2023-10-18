https://ria.ru/20231018/armeniya-1903591346.html

В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС

В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 18.10.2023

В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС

Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T13:25

2023-10-18T13:25

2023-10-18T13:33

армения

евразийский экономический союз

одкб

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ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в данный момент не обсуждается."Подобный момент сейчас не обсуждается", - сказал Ханданян журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Армении вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС.Ханданян является членом правящей фракции "Гражданский договор".

https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html

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армения, евразийский экономический союз, одкб