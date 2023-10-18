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В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 18.10.2023
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13:25 18.10.2023 (обновлено: 13:33 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/armeniya-1903591346.html
В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС
В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС - РИА Новости, 18.10.2023
В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС
Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T13:25
2023-10-18T13:33
армения
евразийский экономический союз
одкб
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ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в данный момент не обсуждается."Подобный момент сейчас не обсуждается", - сказал Ханданян журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Армении вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС.Ханданян является членом правящей фракции "Гражданский договор".
https://ria.ru/20231010/pashinyan-1901884892.html
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армения, евразийский экономический союз, одкб
Армения, Евразийский экономический союз, ОДКБ
В парламенте Армении ответили на вопрос о возможном выходе из ОДКБ и ЕАЭС

В парламенте Армении заявили, что не обсуждают вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкНа заседании парламента Армении в Ереване
На заседании парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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На заседании парламента Армении в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 18 окт – РИА Новости. Глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян заявил, что вопрос выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в данный момент не обсуждается.
"Подобный момент сейчас не обсуждается", - сказал Ханданян журналистам, отвечая на вопрос, рассматривается ли в Армении вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС.
Ханданян является членом правящей фракции "Гражданский договор".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией
10 октября, 22:36
 
АрменияЕвразийский экономический союзОДКБ
 
 
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