https://ria.ru/20231018/amerika-1903611726.html

Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке

Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке - РИА Новости, 18.10.2023

Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке

Новостное агентство Sputnik и телеканал RT пользуются популярностью в Латинской Америке, говорится в исследовании американского института United States... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T14:29

2023-10-18T14:29

2023-10-18T14:29

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новостное агентство Sputnik и телеканал RT пользуются популярностью в Латинской Америке, говорится в исследовании американского института United States Institute of Peace (USIP), основанного конгрессом США и получающего от него финансирование. Испаноязычные службы Sputnik и RT влиятельны и продолжают расширять свой обхват, отмечается в докладе, среди авторов которого - американский журналист и основатель консалтинговой фирмы в сфере безопасности IBI Consultants Дуглас Фарах, а также аналитик и старший сотрудник IBI Consultants Роман Ортиз. "Успех Actualidad RT и Sputnik Mundo во многом объясняется их способностью выстраивать партнерства и доносить до потребителя контент через широкую сеть различных платформ-распространителей в Латинской Америке, что значительно повышает их аудиторию и авторитетность", - пишут авторы исследования. В исследовании также говорится, что контент RT привлекает аудиторию высоким качеством программ. Согласно имеющимся данным, российские масс-медиа продолжили пользоваться высокой популярностью в Латинской Америке после начала конфликта на Украине. Отмечается, что Россия до сих пор пользуется значительной поддержкой среди жителей региона, а вот влияние США было ослаблено. "Несмотря на... значительные инвестиции и программы помощи, перед которыми меркнут меры России..., только одна страна, маленькая Коста-Рика, согласилась следовать санкционному режиму против России", - подчеркивается в докладе. Подобную ситуацию исследователи считают удивительной. Они ссылаются на одного европейского дипломата, который заявил, что Россия сыграла вничью с США на ее же поле.

https://ria.ru/20231016/sputnik-1903081865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, латинская америка, сша, россия