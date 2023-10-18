https://ria.ru/20231018/amerika-1903611726.html
Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке
Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке - РИА Новости, 18.10.2023
Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке
Новостное агентство Sputnik и телеканал RT пользуются популярностью в Латинской Америке, говорится в исследовании американского института United States... РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T14:29
2023-10-18T14:29
2023-10-18T14:29
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Новостное агентство Sputnik и телеканал RT пользуются популярностью в Латинской Америке, говорится в исследовании американского института United States Institute of Peace (USIP), основанного конгрессом США и получающего от него финансирование. Испаноязычные службы Sputnik и RT влиятельны и продолжают расширять свой обхват, отмечается в докладе, среди авторов которого - американский журналист и основатель консалтинговой фирмы в сфере безопасности IBI Consultants Дуглас Фарах, а также аналитик и старший сотрудник IBI Consultants Роман Ортиз. "Успех Actualidad RT и Sputnik Mundo во многом объясняется их способностью выстраивать партнерства и доносить до потребителя контент через широкую сеть различных платформ-распространителей в Латинской Америке, что значительно повышает их аудиторию и авторитетность", - пишут авторы исследования. В исследовании также говорится, что контент RT привлекает аудиторию высоким качеством программ. Согласно имеющимся данным, российские масс-медиа продолжили пользоваться высокой популярностью в Латинской Америке после начала конфликта на Украине. Отмечается, что Россия до сих пор пользуется значительной поддержкой среди жителей региона, а вот влияние США было ослаблено. "Несмотря на... значительные инвестиции и программы помощи, перед которыми меркнут меры России..., только одна страна, маленькая Коста-Рика, согласилась следовать санкционному режиму против России", - подчеркивается в докладе. Подобную ситуацию исследователи считают удивительной. Они ссылаются на одного европейского дипломата, который заявил, что Россия сыграла вничью с США на ее же поле.
https://ria.ru/20231016/sputnik-1903081865.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, латинская америка, сша, россия
Общество, Латинская Америка, США, Россия
Институт USIP заявил о популярности Sputnik и RT в Латинской Америке
Доклад USIP: Sputnik и RT пользуются популярностью в Латинской Америке
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Новостное агентство Sputnik и телеканал RT пользуются популярностью в Латинской Америке, говорится в исследовании американского института United States Institute of Peace (USIP
), основанного конгрессом США и получающего от него финансирование.
Испаноязычные службы Sputnik и RT влиятельны и продолжают расширять свой обхват, отмечается в докладе, среди авторов которого - американский журналист и основатель консалтинговой фирмы в сфере безопасности IBI Consultants Дуглас Фарах, а также аналитик и старший сотрудник IBI Consultants Роман Ортиз.
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"Успех Actualidad RT и Sputnik Mundo во многом объясняется их способностью выстраивать партнерства и доносить до потребителя контент через широкую сеть различных платформ-распространителей в Латинской Америке, что значительно повышает их аудиторию и авторитетность", - пишут авторы исследования. В исследовании также говорится, что контент RT привлекает аудиторию высоким качеством программ.
Согласно имеющимся данным, российские масс-медиа продолжили пользоваться высокой популярностью в Латинской Америке после начала конфликта на Украине
. Отмечается, что Россия
до сих пор пользуется значительной поддержкой среди жителей региона, а вот влияние США было ослаблено.
"Несмотря на... значительные инвестиции и программы помощи, перед которыми меркнут меры России..., только одна страна, маленькая Коста-Рика
, согласилась следовать санкционному режиму против России", - подчеркивается в докладе.
Подобную ситуацию исследователи считают удивительной. Они ссылаются на одного европейского дипломата, который заявил, что Россия сыграла вничью с США на ее же поле.
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