https://ria.ru/20231018/alkogol-1903499749.html

Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн

Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн - РИА Новости, 18.10.2023

Депутат призвал не проводить эксперименты с продажей алкоголя онлайн

Готовится коллективное обращение депутатов Госдумы по недопущению онлайн-продажи алкоголя в интернете, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T06:26

2023-10-18T06:26

2023-10-18T06:27

общество

россия

султан хамзаев

госдума рф

почта россии

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Готовится коллективное обращение депутатов Госдумы по недопущению онлайн-продажи алкоголя в интернете, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев. "Готовится коллективное обращение депутатов по недопущению онлайн-продажи алкоголя в сети Интернет... Со своей стороны также подготовлю запрос на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина, чтобы при обсуждении подобных социально острых инициатив в кабмине была также представлена позиция депутатского корпуса из разных регионов РФ", - сказал он. Также Хамзаев считает, что идея дать "Почте России" право продавать алкоголь была провальной. "Почтальоны должны заниматься улучшением своего сервиса по прямому назначению. Продавать алкоголь с солеными огурцами – это прерогатива продуктовых точек, которые есть даже в самых отдаленных селах", - добавил парламентарий. По словам депутата, предпринимательство "Почты России" негативно скажется не только на демографии и здоровьесбережении нации, но и предпринимательском климате в целом. "Покупать алкоголь непонятно какого качества с дивана станет ударом по защите здоровья граждан от алкоголя. Предложу председателю правительства остановить подобные законодательные инициативы, которые исходят от правительства РФ, а именно от министерства финансов", - заключил он.

https://ria.ru/20231003/alkogol-1900172853.html

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общество, россия, султан хамзаев, госдума рф, почта россии, михаил мишустин