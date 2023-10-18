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Сальдо считает, что ВСУ преднамеренно ударили по больнице в Алешках - РИА Новости, 18.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:27 18.10.2023
https://ria.ru/20231018/aleshki-1903566438.html
Сальдо считает, что ВСУ преднамеренно ударили по больнице в Алешках
Сальдо считает, что ВСУ преднамеренно ударили по больнице в Алешках - РИА Новости, 18.10.2023
Сальдо считает, что ВСУ преднамеренно ударили по больнице в Алешках
Удар украинской армии по больнице в Алешках Херсонской области был преднамеренным, заявил глава российского региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T12:27
2023-10-18T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Удар украинской армии по больнице в Алешках Херсонской области был преднамеренным, заявил глава российского региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Как ранее в среду сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, в результате чего был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке подверглась также амбулатория в поселке Новая Маячка. "Обстрел лечебных учреждений очевидно преднамеренный. К счастью, пострадавших нет. Похоже на то, что киевский режим пытается копировать действия израильских властей, убивших почти тысячу человек в больнице в секторе Газа. И там, и там за спинами явно стоят одни и те же режиссёры", - написал Сальдо. Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад". Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза. В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Позднее в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он заметил, что "похоже, это (удар) было сделано другой командой, не вами". Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
https://ria.ru/20231018/pvo-1903386636.html
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в мире, израиль, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сальдо считает, что ВСУ преднамеренно ударили по больнице в Алешках

Сальдо назвал удар украинской армии по больнице в Алешках преднамеренным

© Фото : Андрей Алексеенко/TelegramСгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе
Сгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Фото : Андрей Алексеенко/Telegram
Сгоревший медтранспорт после удара ВСУ по больнице в Алешкинском районе
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Удар украинской армии по больнице в Алешках Херсонской области был преднамеренным, заявил глава российского региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Как ранее в среду сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко, украинские войска ночью нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в Алешках, в результате чего был уничтожен весь медицинский транспорт, атаке подверглась также амбулатория в поселке Новая Маячка.
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"Обстрел лечебных учреждений очевидно преднамеренный. К счастью, пострадавших нет. Похоже на то, что киевский режим пытается копировать действия израильских властей, убивших почти тысячу человек в больнице в секторе Газа. И там, и там за спинами явно стоят одни и те же режиссёры", - написал Сальдо.
Баптистская больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга: МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты, а армия Израиля – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".
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Власти ряда стран возложили на Израиль ответственность за атаку на больницу и сотни жертв. С такими заявлениями выступили в Турции, Египте, Иордании, Сирии, Ираке, Венесуэле и на Кубе, а президент Ирана назвал виновными Израиль и США. Также Израиль обвинил глава комиссии Африканского союза.
В Европе в основном выступили с осуждением атаки на гражданских, но не выделяя виновных. Так высказались глава дипломатии Евросоюза, президент Франции, а также министерства иностранных дел Нидерландов, Испании и Великобритании. В США не назвали конкретно, на кого возлагают вину за трагедию, однако вскоре после нее в Пентагоне призвали Израиль соблюдать "законы войны", а в Белом доме заявили, что президент Джо Байден намерен "как друг" поставить перед Израилем "несколько трудных вопросов". Позднее в ходе конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху он заметил, что "похоже, это (удар) было сделано другой командой, не вами".
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением. Финальную ответственность за него он возложил на США, которые "цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах" и "бездумно раздают колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильХерсонская областьРоссияВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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