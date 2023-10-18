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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев - РИА Новости, 18.10.2023

Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Евгений Артемьев

Актер Евгений Артемьев умер в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени... РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T15:30

2023-10-18T15:30

2023-10-18T16:27

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Актер Евгений Артемьев умер в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драматического театра имени Комиссаржевской, где он долгое время работал.Уточняется, что он скончался 14 октября. Причина смерти актера не названа.Артемьев родился 14 мая 1955 года. Был выпускником одного из курсов главного режиссера Театра имени Комиссаржевской Рубена Агамирзяна. Вместе с ним учились Александр Исаков, Константин Воробьев, Ольга Самошина. Телезрителям он известен по работе во многих популярных сериалах, среди которых "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и "Хроники убойного отдела".

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, россия