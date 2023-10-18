https://ria.ru/20231018/abkhaziya-1903679551.html

Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира

Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира - РИА Новости, 18.10.2023

Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира

Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-18T18:40

2023-10-18T18:40

2023-10-18T19:32

абхазия

россия

сергей шамба

политика

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СУХУМ, 18 окт – РИА Новости. Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. "У нас (с Россией - ред.) такие взаимоотношения, которые, несмотря на то, что наша советская общность распалась, но чувства все-таки существуют. И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого (русского - ред.) мира", - сказал Шамба в ходе круглого стола "Культурно-социальное пространство Абхазии и России", который прошел в Доме Москвы в Сухуме. Глава Совбеза также отметил, что благодаря русскому языку Абхазия познала мировую культуру. "Надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции - писателей, художников и многих других", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html

абхазия

россия

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Кирилл Волков

абхазия, россия, сергей шамба, политика