Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира
Секретарь Совбеза Шамба назвал Абхазию частью русского мира
© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкНово-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне. Архивное фото
СУХУМ, 18 окт – РИА Новости. Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
"У нас (с Россией - ред.) такие взаимоотношения, которые, несмотря на то, что наша советская общность распалась, но чувства все-таки существуют. И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого (русского - ред.) мира", - сказал Шамба в ходе круглого стола "Культурно-социальное пространство Абхазии и России", который прошел в Доме Москвы в Сухуме.
Глава Совбеза также отметил, что благодаря русскому языку Абхазия познала мировую культуру. "Надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции - писателей, художников и многих других", - подчеркнул он.