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Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира - РИА Новости, 18.10.2023
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18:40 18.10.2023 (обновлено: 19:32 18.10.2023)
https://ria.ru/20231018/abkhaziya-1903679551.html
Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира
Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира - РИА Новости, 18.10.2023
Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира
Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-18T18:40
2023-10-18T19:32
абхазия
россия
сергей шамба
политика
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СУХУМ, 18 окт – РИА Новости. Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба. "У нас (с Россией - ред.) такие взаимоотношения, которые, несмотря на то, что наша советская общность распалась, но чувства все-таки существуют. И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого (русского - ред.) мира", - сказал Шамба в ходе круглого стола "Культурно-социальное пространство Абхазии и России", который прошел в Доме Москвы в Сухуме. Глава Совбеза также отметил, что благодаря русскому языку Абхазия познала мировую культуру. "Надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции - писателей, художников и многих других", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899587982.html
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абхазия, россия, сергей шамба, политика
Абхазия, Россия, Сергей Шамба, Политика
Совбез Абхазии назвал страну частью русского мира

Секретарь Совбеза Шамба назвал Абхазию частью русского мира

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкНово-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне
Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне. Архивное фото
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СУХУМ, 18 окт – РИА Новости. Абхазия является частью русского мира, заявил в среду секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.
"У нас (с Россией - ред.) такие взаимоотношения, которые, несмотря на то, что наша советская общность распалась, но чувства все-таки существуют. И абхазское общество настроено на российский мир и участвует в создании русского мира. Мы хотим быть, и мы являемся частью этого (русского - ред.) мира", - сказал Шамба в ходе круглого стола "Культурно-социальное пространство Абхазии и России", который прошел в Доме Москвы в Сухуме.
Глава Совбеза также отметил, что благодаря русскому языку Абхазия познала мировую культуру. "Надо сказать, что и российское общество впитывало многие традиции и какие-то культурные моменты. И это обогащение было взаимным. Великая русская культура в большей степени, конечно, повлияла на формирование многих национальностей во времена Российской Империи, Советского союза. Абхазия всегда привлекала внимание русской творческой интеллигенции - писателей, художников и многих других", - подчеркнул он.
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АбхазияРоссияСергей ШамбаПолитика
 
 
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