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МИД Палестины заявил о гибели 80 человек при израильских ударах

МИД Палестины заявил о гибели 80 человек при израильских ударах - РИА Новости, 17.10.2023

МИД Палестины заявил о гибели 80 человек при израильских ударах

Жертвами израильских ударов по Рафаху и Хан-Юнису в секторе Газа во вторник утром стали 80 палестинцев, включая женщин и детей, говорится в заявлении... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:47

2023-10-17T12:47

2023-10-17T12:47

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израиль

рафах (провинция)

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по Рафаху и Хан-Юнису в секторе Газа во вторник утром стали 80 палестинцев, включая женщин и детей, говорится в заявлении палестинского МИД. "МИД самым жестким образом осуждает разрушительную войну оккупационных сил против нашего народа в секторе Газа, геноцид и этнические чистки, которые совершаются вплоть до нынешнего дня. Последними из них стали кровавые атаки в Рафахе и Хан-Юнисе сегодня утром, в результате чего погибли 80 человек, включая женщин и детей", - сказано в релизе. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что ее истребители нанесли удары в секторе Газа по командным центрам, военной инфраструктуре с бойцами внутри и укрытиям ХАМАС. Нанесение ударов продолжается, говорится в заявлении армии. Атакам подверглись объекты в Зейтуне, северном Рафахе, Джабалии и Хан-Юнисе. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/gaza-1903295805.html

https://ria.ru/20231017/izrail-1903268588.html

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, рафах (провинция), россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году