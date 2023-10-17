https://ria.ru/20231017/zernovye-1903437148.html

В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин

В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2023

В этом году Россия поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, заявил Путин

Россия в текущем году уже поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, готова выполнять все свои обязательства, в том числе благодаря хорошему урожаю в 137-138... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:46

2023-10-17T18:46

2023-10-17T19:34

россия

пакистан

владимир путин

экономика

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Россия в текущем году уже поставила миллион тонн зерновых в Пакистан, готова выполнять все свои обязательства, в том числе благодаря хорошему урожаю в 137-138 миллионов тонн в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается экономики, то Россия традиционно является поставщиком продовольствия, зерновых (в Пакистан - ред.). Товарооборот за прошлый год вырос, достиг в целом приемлемых величин, только за месяцы текущего года уже, по-моему, миллион тонн зерновых поставлено в вашу страну. Мы готовы выполнять свои обязательства", - сказал Путин на переговорах с исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана Анваром-уль-Хак Какаром."Должен отметить, что у нас есть все основания, предпосылки. У нас в прошлом году был рекордно высокий урожай - 158 миллионов тонн зерновых, в этом году тоже будет хороший урожай - уже сейчас ясно, что это будет 137-138 миллионов тонн. Примерно в этом объеме. То есть экспортный потенциал будет солидный, как в прошлом году - под 50-60 миллионов тонн", - добавил президент России.

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пакистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пакистан, владимир путин, экономика