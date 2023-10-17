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Ефимов: технопарк "Калибр" получил землю по льготной цене - РИА Новости, 17.10.2023
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10:12 17.10.2023 (обновлено: 10:37 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/zemlya-1903148999.html
Ефимов: технопарк "Калибр" получил землю по льготной цене
Ефимов: технопарк "Калибр" получил землю по льготной цене - РИА Новости, 17.10.2023
Ефимов: технопарк "Калибр" получил землю по льготной цене
Два земельных участка выделены московскому технопарку "Калибр" по льготной арендной ставке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:12
2023-10-17T10:37
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
земельные участки
технопарки
льготы
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Два земельных участка выделены московскому технопарку "Калибр" по льготной арендной ставке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Для организаций, имеющих статус технопарка, действует пониженная ставка на аренду земли – 0,01 % от кадастровой стоимости. В этом году такую льготу еще для двух участков общей площадью 0,63 гектара получил технопарк "Калибр", - цитирует пресс-служба слова заммэра.Ефимов отметил, что теперь технопарк арендует у города уже восемь земельных участков общей площадью свыше 12 гектаров. Ранее "Калибр" размещал производство на шести участках, чья площадь превышала 11 гектаров, а арендная ставка рассчитывалась в размере тех же 0,01% от кадастровой стоимости."Размер ежегодной экономии составляет свыше 40 миллионов рублей", - подчеркнул Ефимов.Сбереженные средства, как сообщил заместитель мэра, технопарк направит на развитие производства.По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, льготная арендная ставка на два новых участка будет действовать десять лет."Компания сможет ежегодно экономить около 2,9 миллиона рублей на их аренде", – приводятся в сообщении слова Гамана.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, земельные участки, технопарки, льготы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Земельные участки, Технопарки, Льготы

Ефимов: технопарк "Калибр" получил землю по льготной цене

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Два земельных участка выделены московскому технопарку "Калибр" по льготной арендной ставке, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Для организаций, имеющих статус технопарка, действует пониженная ставка на аренду земли – 0,01 % от кадастровой стоимости. В этом году такую льготу еще для двух участков общей площадью 0,63 гектара получил технопарк "Калибр", - цитирует пресс-служба слова заммэра.
Ефимов отметил, что теперь технопарк арендует у города уже восемь земельных участков общей площадью свыше 12 гектаров. Ранее "Калибр" размещал производство на шести участках, чья площадь превышала 11 гектаров, а арендная ставка рассчитывалась в размере тех же 0,01% от кадастровой стоимости.
"Размер ежегодной экономии составляет свыше 40 миллионов рублей", - подчеркнул Ефимов.
Сбереженные средства, как сообщил заместитель мэра, технопарк направит на развитие производства.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, льготная арендная ставка на два новых участка будет действовать десять лет.
"Компания сможет ежегодно экономить около 2,9 миллиона рублей на их аренде", – приводятся в сообщении слова Гамана.
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