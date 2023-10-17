https://ria.ru/20231017/zemletryasenie-1903454344.html
В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение - РИА Новости, 17.10.2023
В Иране произошло землетрясение
Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в 54 километрах от портового города Бендер-Аббас, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:24
2023-10-17T20:24
2023-10-17T20:24
в мире
иран
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще одно землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в 54 километрах от портового города Бендер-Аббас, сообщает на сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Утром во вторник сейсмологи сообщали, что землетрясение магнитудой 5,5 произошло на юге Ирана в провинции Хормозган. Новое землетрясение зафиксировано в 16.26 по времени UTC (19.26 мск). Эпицентр располагался в 54 километрах к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине семи километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20231016/zemletryasenie-1903076961.html
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в мире, иран, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Иран, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Иране произошло землетрясение
На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,5