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Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад - РИА Новости, 17.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903329770.html
Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад
Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад - РИА Новости, 17.10.2023
Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад
Самоуверенность и хамство Владимира Зеленского раздражают и возмущают западных партнеров, пишет украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:28
2023-10-17T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самоуверенность и хамство Владимира Зеленского раздражают и возмущают западных партнеров, пишет украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания "Зеркало недели". "Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому - ред.) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит. Коррупция, о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине. По словам Марченко, в партнерах Украины чувствуется "много усталости, много слабости". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20231015/lavrov-1902917440.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад

Журналистка Самаева: самоуверенность и хамство Зеленского раздражает Запад

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самоуверенность и хамство Владимира Зеленского раздражают и возмущают западных партнеров, пишет украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания "Зеркало недели".
"Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому - ред.) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит. Коррупция, о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине. По словам Марченко, в партнерах Украины чувствуется "много усталости, много слабости".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Лавров заявил, что Зеленский всех достал
15 октября, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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