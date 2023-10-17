Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад
Журналистка Самаева: самоуверенность и хамство Зеленского раздражает Запад
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самоуверенность и хамство Владимира Зеленского раздражают и возмущают западных партнеров, пишет украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания "Зеркало недели".
"Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому - ред.) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит. Коррупция, о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания.
Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине. По словам Марченко, в партнерах Украины чувствуется "много усталости, много слабости".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".