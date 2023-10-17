https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903329770.html

Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад

Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад - РИА Новости, 17.10.2023

Украинская журналистка считает, что хамство Зеленского возмущает Запад

Самоуверенность и хамство Владимира Зеленского раздражают и возмущают западных партнеров, пишет украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:28

2023-10-17T14:28

2023-10-17T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самоуверенность и хамство Владимира Зеленского раздражают и возмущают западных партнеров, пишет украинская журналистка Юлия Самаева в статье для издания "Зеркало недели". "Самоуверенное поведение, которое в начале большой войны позволяло ему (Зеленскому - ред.) удерживать внимание мира, уже не вызывает ничего, кроме возмущения. Хамство раздражает. Неприятие авторитетов удивляет. Бессистемность удручает. Концентрация власти тревожит. Коррупция, о которой в США знают даже больше нас, откровенно бесит. Как и кадровая политика, в которой основной и единственный критерий - лояльность, а профессиональные качества вообще не принимаются во внимание", - говорится в материале, опубликованном на сайте издания. Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что западные партнеры Киева устали от конфликта на Украине. По словам Марченко, в партнерах Украины чувствуется "много усталости, много слабости". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20231015/lavrov-1902917440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр