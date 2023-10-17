https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903217024.html

Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем

Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем - РИА Новости, 17.10.2023

Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем

Израиль "унизил" Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить "визит солидарности" в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС, говорится в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T02:43

2023-10-17T02:43

2023-10-17T02:43

в мире

израиль

россия

владимир зеленский

энтони блинкен

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

украина

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Израиль "унизил" Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить "визит солидарности" в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.Как ранее сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники, Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время."Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского? Израиль отклонил просьбу Зеленского совершить визит солидарности", - говорится в сюжете.Как отмечает HT, Израиль "закрыл свои двери" для украинского президента на фоне эскалации с ХАМАС, его запрос на совместный визит с Блинкеном был отклонен израильским правительством.Сам Зеленский выступил в поддержку Израиля в его противостоянии с ХАМАС, при этом еврейское государство, несмотря на выражение поддержки Киеву в условиях конфликта с Россией, воздержалось от помощи оружием, что вызвало между ними напряженность."Израиль не решается противодействовать России, которая имеет сильное военное присутствие в Сирии", - добавляет HT.

https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html

израиль

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в мире, израиль, россия, владимир зеленский, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина