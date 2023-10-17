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Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем - РИА Новости, 17.10.2023
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02:43 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/zelenskiy-1903217024.html
Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем
Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем - РИА Новости, 17.10.2023
Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем
Израиль "унизил" Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить "визит солидарности" в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС, говорится в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:43
2023-10-17T02:43
в мире
израиль
россия
владимир зеленский
энтони блинкен
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
украина
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Израиль "унизил" Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить "визит солидарности" в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.Как ранее сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники, Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время."Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского? Израиль отклонил просьбу Зеленского совершить визит солидарности", - говорится в сюжете.Как отмечает HT, Израиль "закрыл свои двери" для украинского президента на фоне эскалации с ХАМАС, его запрос на совместный визит с Блинкеном был отклонен израильским правительством.Сам Зеленский выступил в поддержку Израиля в его противостоянии с ХАМАС, при этом еврейское государство, несмотря на выражение поддержки Киеву в условиях конфликта с Россией, воздержалось от помощи оружием, что вызвало между ними напряженность."Израиль не решается противодействовать России, которая имеет сильное военное присутствие в Сирии", - добавляет HT.
https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html
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в мире, израиль, россия, владимир зеленский, энтони блинкен, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина
В мире, Израиль, Россия, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Украина
Захлопнули перед лицом. В Индии высмеяли Зеленского, униженного Израилем

HT: Израиль унизил Зеленского отказом согласовать его визит в страну

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Израиль "унизил" Владимира Зеленского, отказав ему в просьбе совершить "визит солидарности" в страну на фоне эскалации конфликта с ХАМАС, говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.
Как ранее сообщил портал Ynet со ссылкой на осведомленные источники, Израиль отверг идею Зеленского посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, отметив, что сейчас не подходящее для его визита время.
"Израиль закрыл дверь перед лицом Владимира Зеленского? Израиль отклонил просьбу Зеленского совершить визит солидарности", - говорится в сюжете.
Как отмечает HT, Израиль "закрыл свои двери" для украинского президента на фоне эскалации с ХАМАС, его запрос на совместный визит с Блинкеном был отклонен израильским правительством.
Сам Зеленский выступил в поддержку Израиля в его противостоянии с ХАМАС, при этом еврейское государство, несмотря на выражение поддержки Киеву в условиях конфликта с Россией, воздержалось от помощи оружием, что вызвало между ними напряженность.
"Израиль не решается противодействовать России, которая имеет сильное военное присутствие в Сирии", - добавляет HT.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Вчера, 16:01
 
В миреИзраильРоссияВладимир ЗеленскийЭнтони БлинкенХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуУкраина
 
 
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