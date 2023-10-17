https://ria.ru/20231017/zayavki-1903297479.html

Прием заявок на проект "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области

Прием заявок на проект "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области - РИА Новости, 17.10.2023

Прием заявок на проект "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области

Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2024 год стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:45

2023-10-17T12:45

2023-10-17T12:45

нижегородская область

глеб никитин

жилье

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 окт - РИА Новости. Прием заявок на участие в проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" на 2024 год стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что подать заявку можно до 17 ноября. На проекты, которые будут реализованы в 2024 году, в бюджете региона уже предусмотрено 1,2 миллиарда рублей. "Проект "Вам решать!" уже стал важной частью жизни региона. Он объединяет людей, дает им возможность определять наиболее важные направления развития своего населенного пункта. Непосредственное участие в положительных изменениях влияет и на восприятие человека. С каждым годом повышается уровень заявок и качество взаимодействия инициативных групп с местными администрациями. Тысячи жителей региона смогли воплотить свои идеи, и с каждым годом таких примеров становится все больше в каждом муниципалитете", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона подчеркнул, что за последние шесть лет реализации проекта "Вам решать!" было поддержано более 3,2 тысячи инициатив. Ключевым фактором при отборе проектов-победителей является народное голосование. "Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность непосредственного участия жителей в принятии решений. Такие механизмы активно применяются на муниципальном уровне. Успешно реализуется проект "Формирование комфортной городской среды", который является частью национального проекта "Жилье и городская среда". Механизм прямого участия граждан является важнейшей составляющей и в проекте "Вам решать!". Практики инициативного бюджетирования доказали свою эффективность и пользуются популярностью у нижегородцев", - отметил Никитин.

https://ria.ru/20231009/ekomonitoring-1901572181.html

https://ria.ru/20231006/premiya-1900958343.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

глеб никитин, жилье