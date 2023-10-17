ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников при прекращении огня
© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.
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"Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Марзук также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.
Накануне представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.