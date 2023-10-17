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ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня - РИА Новости, 18.10.2023
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23:22 17.10.2023 (обновлено: 01:27 18.10.2023)
https://ria.ru/20231017/zalozhniki-1903478977.html
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня - РИА Новости, 18.10.2023
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня
ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу РИА Новости, 18.10.2023
2023-10-17T23:22
2023-10-18T01:27
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ближний восток
израиль
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera."Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Марзук также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.Накануне представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
https://ria.ru/20231017/udar-1903480447.html
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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, израиль
В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ближний Восток, Израиль
ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня

В ХАМАС заявили о готовности отпустить заложников при прекращении огня

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera.
«
"Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Марзук также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.
Накануне представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.
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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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В миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБлижний ВостокИзраиль
 
 
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