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ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня

ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня - РИА Новости, 18.10.2023

ХАМАС заявило о готовности отпустить заложников при прекращении огня

ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T23:22

2023-10-17T23:22

2023-10-18T01:27

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

израиль

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. ХАМАС готово отпустить всех гражданских заложников в случае прекращения огня, заявил член политбюро палестинского движения Муса Абу-Марзук в интервью телеканалу Al-Jazeera."Да, если будет введено прекращение огня, у нас не будет интереса в удерживании этих людей", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Марзук также подчеркнул, что из-за интенсивных израильских обстрелов невозможно перевозить и отпускать заложников. Он отметил, что без прекращения огня этого сделать не удастся.Накануне представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда заявил, что в секторе Газа находятся около 250 пленных. При этом 22 заложника погибли при израильских ударах, уточнил он.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.

https://ria.ru/20231017/udar-1903480447.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, израиль