https://ria.ru/20231017/zakonotvorchestvo-1903382289.html

Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию

Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию - РИА Новости, 17.10.2023

Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение антикоррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на замещение... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:35

2023-10-17T16:35

2023-10-17T16:35

политика

султан хамзаев

госдума рф

коррупция

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение антикоррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей РФ, субъектов РФ, муниципальных должностей, или уже замещающих их. Инициатива была внесена правительством России в августе. Как пояснил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, в настоящее время главы регионов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, могут осуществлять только проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Полномочием осуществлять проверки соблюдения указанными лицами запретов, ограничений, исполнения ими иных обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции, высшие должностные лица субъектов РФ не наделены. "С учетом изложенного законопроектом предлагается следующее... Предусмотреть норму о том, что антикоррупционные проверки в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, а также лиц, замещающих указанные должности, осуществляются в порядке, устанавливаемом Федеральным законом № 273-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", - следует из пояснительной записки к проекту закона. По словам Хамзаева, поправки в закон о коррупции в первую очередь направлены на то, чтобы главы регионов смогли получить полномочия на проведение антикоррупционных проверок.: такие проверки в полном объёме предполагаются в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, либо уже замещающих их. Руководители регионов могут получить полномочия направлять соответствующие запросы в отношении лиц, которые замещают государственные должности субъектов РФ или муниципальные должности, пояснил депутат РИА Новости. "Всецело поддерживаю поправки, которые дополнительно расширят антикоррупционную работу в регионах страны. Это крайне важно", - подчеркнул Хамзаев. По словам главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева в его телеграм-канале, принятие законопроекта позволит оперативно выявлять и пресекать коррупционные правонарушения в органах государственной власти и местного самоуправления.

https://ria.ru/20231017/vybory-1903333050.html

https://ria.ru/20231017/dobrovoltsy-1903361839.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, султан хамзаев, госдума рф, коррупция