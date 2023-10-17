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Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию - РИА Новости, 17.10.2023
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16:35 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/zakonotvorchestvo-1903382289.html
Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию
Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию - РИА Новости, 17.10.2023
Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение антикоррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на замещение... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:35
2023-10-17T16:35
политика
султан хамзаев
госдума рф
коррупция
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение антикоррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей РФ, субъектов РФ, муниципальных должностей, или уже замещающих их. Инициатива была внесена правительством России в августе. Как пояснил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, в настоящее время главы регионов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, могут осуществлять только проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Полномочием осуществлять проверки соблюдения указанными лицами запретов, ограничений, исполнения ими иных обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции, высшие должностные лица субъектов РФ не наделены. "С учетом изложенного законопроектом предлагается следующее... Предусмотреть норму о том, что антикоррупционные проверки в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, а также лиц, замещающих указанные должности, осуществляются в порядке, устанавливаемом Федеральным законом № 273-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", - следует из пояснительной записки к проекту закона. По словам Хамзаева, поправки в закон о коррупции в первую очередь направлены на то, чтобы главы регионов смогли получить полномочия на проведение антикоррупционных проверок.: такие проверки в полном объёме предполагаются в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, либо уже замещающих их. Руководители регионов могут получить полномочия направлять соответствующие запросы в отношении лиц, которые замещают государственные должности субъектов РФ или муниципальные должности, пояснил депутат РИА Новости. "Всецело поддерживаю поправки, которые дополнительно расширят антикоррупционную работу в регионах страны. Это крайне важно", - подчеркнул Хамзаев. По словам главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева в его телеграм-канале, принятие законопроекта позволит оперативно выявлять и пресекать коррупционные правонарушения в органах государственной власти и местного самоуправления.
https://ria.ru/20231017/vybory-1903333050.html
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политика, султан хамзаев, госдума рф, коррупция
Политика, Султан Хамзаев, Госдума РФ, Коррупция
Госдума приняла в первом чтении проект о проверках госслужащих на коррупцию

Дума приняла в первом чтении проект об антикоррупционных проверках госслужащих

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы России
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий проведение антикоррупционных проверок в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей РФ, субъектов РФ, муниципальных должностей, или уже замещающих их.
Инициатива была внесена правительством России в августе. Как пояснил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, в настоящее время главы регионов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, могут осуществлять только проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Полномочием осуществлять проверки соблюдения указанными лицами запретов, ограничений, исполнения ими иных обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции, высшие должностные лица субъектов РФ не наделены.
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«
"С учетом изложенного законопроектом предлагается следующее... Предусмотреть норму о том, что антикоррупционные проверки в отношении граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, а также лиц, замещающих указанные должности, осуществляются в порядке, устанавливаемом Федеральным законом № 273-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации", - следует из пояснительной записки к проекту закона.
По словам Хамзаева, поправки в закон о коррупции в первую очередь направлены на то, чтобы главы регионов смогли получить полномочия на проведение антикоррупционных проверок.: такие проверки в полном объёме предполагаются в отношении граждан, претендующих на замещение муниципальных должностей, либо уже замещающих их. Руководители регионов могут получить полномочия направлять соответствующие запросы в отношении лиц, которые замещают государственные должности субъектов РФ или муниципальные должности, пояснил депутат РИА Новости.
«
"Всецело поддерживаю поправки, которые дополнительно расширят антикоррупционную работу в регионах страны. Это крайне важно", - подчеркнул Хамзаев.
По словам главы комитета ГД по безопасности Василия Пискарева в его телеграм-канале, принятие законопроекта позволит оперативно выявлять и пресекать коррупционные правонарушения в органах государственной власти и местного самоуправления.
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