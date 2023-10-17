https://ria.ru/20231017/yavlinskiy-1903440568.html

В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах

В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах - РИА Новости, 17.10.2023

В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах

Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:01

2023-10-17T19:01

2023-10-17T19:01

политика

григорий явлинский

яблоко

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение, сообщила пресс-служба партии. "Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял, что он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если инициативно будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение. Имеется в виду сбор подписей непосредственно самими гражданами и по их инициативе", - говорится в сообщении пресс-службы партии в официальном Telegram-канале.

https://ria.ru/20231013/vybory-1902677145.html

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политика, григорий явлинский, яблоко, россия