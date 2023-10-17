Рейтинг@Mail.ru
В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/yavlinskiy-1903440568.html
В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах
В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах - РИА Новости, 17.10.2023
В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах
Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:01
2023-10-17T19:01
политика
григорий явлинский
яблоко
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151678/28/1516782884_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_08474e3891450a99364a6fc5815eaaf1.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение, сообщила пресс-служба партии. "Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял, что он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если инициативно будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение. Имеется в виду сбор подписей непосредственно самими гражданами и по их инициативе", - говорится в сообщении пресс-службы партии в официальном Telegram-канале.
https://ria.ru/20231013/vybory-1902677145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151678/28/1516782884_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_44bfaf7e7c4d1dcc2b659faa0d946a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, григорий явлинский, яблоко, россия
Политика, Григорий Явлинский, Яблоко, Россия
В "Яблоке" назвали условие для участие Явлинского в президентских выборах

"Яблоко": Явлинский пойдет на выборы, если россияне соберут 10 млн подписей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГригорий Явлинский
Григорий Явлинский - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Григорий Явлинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский примет участие в президентских выборах 2024 года, если россияне инициативно соберут 10 миллионов подписей за его выдвижение, сообщила пресс-служба партии.
"Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял, что он рассмотрит возможность выдвижения кандидатом на президентские выборы при условии, если инициативно будет собрано не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение. Имеется в виду сбор подписей непосредственно самими гражданами и по их инициативе", - говорится в сообщении пресс-службы партии в официальном Telegram-канале.
Совет Федерации России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Запад пытается вмешиваться в выборы президента России, заявили в Совфеде
13 октября, 21:31
 
ПолитикаГригорий ЯвлинскийЯблокоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала