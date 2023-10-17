https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903447422.html

Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы

Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы - РИА Новости, 17.10.2023

Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы

Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:41

2023-10-17T19:41

2023-10-17T19:41

надежные люди

донецкая народная республика

луганская народная республика

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки, сообщает оперативный штаб республики. По словам министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова, продолжается работа по дополнительному обеспечению якутян, находящихся в ДНР и ЛНР. "Сегодня проводится закупка осенне-зимнего обмундирования, генераторных установок... очередная поставка оснащения и снаряжения бойцам из Якутии на передовую СВО запланирована на конец октября. Оперативный штаб регулярно получает информацию и рекомендации от военнослужащих по приоритетным потребностям необходимого оборудования, в том числе ведет поиск новых разработок для задействования в специальной военной операции", - приводятся слова Лепчикова. Министр отметил, что на территории опережающего развития "Патриотическая" планируется осуществить закупку техники и оборудования, произведенных якутскими производителями - квадроциклов "Сокол", БПЛА и фильтровальных установок для воды. Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.

https://ria.ru/20231014/spetspodrazdeleniya-1902720905.html

https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, луганская народная республика, айсен николаев, республика саха (якутия)