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Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы - РИА Новости, 17.10.2023
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19:41 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903447422.html
Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы
Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы - РИА Новости, 17.10.2023
Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы
Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:41
2023-10-17T19:41
надежные люди
донецкая народная республика
луганская народная республика
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки, сообщает оперативный штаб республики. По словам министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова, продолжается работа по дополнительному обеспечению якутян, находящихся в ДНР и ЛНР. "Сегодня проводится закупка осенне-зимнего обмундирования, генераторных установок... очередная поставка оснащения и снаряжения бойцам из Якутии на передовую СВО запланирована на конец октября. Оперативный штаб регулярно получает информацию и рекомендации от военнослужащих по приоритетным потребностям необходимого оборудования, в том числе ведет поиск новых разработок для задействования в специальной военной операции", - приводятся слова Лепчикова. Министр отметил, что на территории опережающего развития "Патриотическая" планируется осуществить закупку техники и оборудования, произведенных якутскими производителями - квадроциклов "Сокол", БПЛА и фильтровальных установок для воды. Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает. Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20231014/spetspodrazdeleniya-1902720905.html
https://ria.ru/20231006/spetsoperatsiya-1901004852.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
республика саха (якутия)
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донецкая народная республика, луганская народная республика, айсен николаев, республика саха (якутия)
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование и генераторы

Якутия отправит в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Якутия в конце октября планирует отправить в зону СВО осенне-зимнее обмундирование для бойцов и генераторные установки, сообщает оперативный штаб республики.
По словам министра по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрия Лепчикова, продолжается работа по дополнительному обеспечению якутян, находящихся в ДНР и ЛНР.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Спецподразделения якутских операторов БПЛА начнут формировать для СВО
14 октября, 10:09
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"Сегодня проводится закупка осенне-зимнего обмундирования, генераторных установок... очередная поставка оснащения и снаряжения бойцам из Якутии на передовую СВО запланирована на конец октября. Оперативный штаб регулярно получает информацию и рекомендации от военнослужащих по приоритетным потребностям необходимого оборудования, в том числе ведет поиск новых разработок для задействования в специальной военной операции", - приводятся слова Лепчикова.
Министр отметил, что на территории опережающего развития "Патриотическая" планируется осуществить закупку техники и оборудования, произведенных якутскими производителями - квадроциклов "Сокол", БПЛА и фильтровальных установок для воды.
Ранее глава региона Айсен Николаев рассказал, что Якутия создала серьезную систему снабжения участников СВО. Действующий единый координационный центр постоянно отслеживает заявки и оперативно их отрабатывает.
Республика поставила в зону спецоперации более 50 квадроциклов, производство которых ведется на территории региона. Также через опорные пункты Якутии в ДНР и ЛНР осуществляется бесперебойная поставка медикаментов, транспортных средств, дополнительной экипировки. Бойцам из Якутии также передается продукция резидентов ТОР "Якутия", в их числе котлы, печи для армейских палаток, теплопоглощающая продукция компании "Хоту тент" и беспилотные летательные аппараты.
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Надежные людиДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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