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Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество - РИА Новости, 17.10.2023
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07:17 17.10.2023 (обновлено: 07:18 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903228409.html
Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество
Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество - РИА Новости, 17.10.2023
Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество
Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник провел встречу с руководством китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в ходе которой стороны обсудили... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T07:17
2023-10-17T07:18
айсен николаев
хэйлунцзян
харбин
россия
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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник провел встречу с руководством китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего регионального сотрудничества, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине. "Шестнадцатого октября в Харбине состоялась встреча главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Циня", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что "стороны обсудили весь спектр двустороннего регионально сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и гуманитарные связи". На встрече также присутствовали генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин.
https://ria.ru/20230829/yakutiya-1892840640.html
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айсен николаев, хэйлунцзян, харбин, россия
Айсен Николаев, Хэйлунцзян, Харбин, Россия
Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество

Глава Якутии Николаев встретился с руководством китайской провинции Хэйлунцзян

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник провел встречу с руководством китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего регионального сотрудничества, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине.
«
"Шестнадцатого октября в Харбине состоялась встреча главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Циня", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии.
Отмечается, что "стороны обсудили весь спектр двустороннего регионально сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и гуманитарные связи".
На встрече также присутствовали генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин.
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Айсен НиколаевХэйлунцзянХарбинРоссия
 
 
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