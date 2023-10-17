https://ria.ru/20231017/yakutiya-1903228409.html

Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество

Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество - РИА Новости, 17.10.2023

Глава Якутии обсудил в Китае региональное сотрудничество

Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник провел встречу с руководством китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в ходе которой стороны обсудили... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T07:17

2023-10-17T07:17

2023-10-17T07:18

айсен николаев

хэйлунцзян

харбин

россия

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ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев в понедельник провел встречу с руководством китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в ходе которой стороны обсудили развитие двустороннего регионального сотрудничества, сообщает во вторник генеральное консульство РФ в Харбине. "Шестнадцатого октября в Харбине состоялась встреча главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева и секретаря комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Циня", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале дипмиссии. Отмечается, что "стороны обсудили весь спектр двустороннего регионально сотрудничества, включая торгово-экономические отношения и гуманитарные связи". На встрече также присутствовали генконсул России в Харбине Сергей Линник и губернатор провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин.

https://ria.ru/20230829/yakutiya-1892840640.html

хэйлунцзян

харбин

россия

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айсен николаев, хэйлунцзян, харбин, россия