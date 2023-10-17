https://ria.ru/20231017/vzryvy-1903219278.html

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.10.2023

В Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:15

2023-10-17T03:15

2023-10-17T03:15

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

украина

в мире

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Одесса, местные паблики сообщают о взрывах в области", - говорится в сообщении издания. Ранее воздушная тревога звучала в Харьковской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231016/vzryv-1902967837.html

одесская область

украина

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одесская область, вооруженные силы рф, украина, в мире