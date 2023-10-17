https://ria.ru/20231017/vystavka-1903387379.html

В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО

В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023

В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО

В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения Союза художников России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:56

2023-10-17T16:56

2023-10-17T16:56

тамбовская область

тамбовская областная дума

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ТАМБОВ, 17 окт – РИА Новости. В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения Союза художников России, сообщает пресс-служба регионального парламента. Часть средств от продажи картин художники направят на поддержку участников специальной военной операции, еще часть – пойдет на нужды регионального отделения Союза художников, говорится в сообщении. Тамбовская областная Дума поддерживает дружеские связи с региональным отделением Союза художников. На протяжении многих лет они совместно реализовывают различные творческие проекты. "Депутаты всегда готовы оказать содействие благому делу, особенно если оно касается поддержки защитников Родины. Именно поэтому мы откликнулись на идею разместить в стенах областного законодательного собрания благотворительную выставку", - приводит пресс-служба слова председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Авторы представленных работ – тамбовские художники. На открытии присутствовали депутаты Заксобрания и сами мастера. По словам Матушкина, тамбовские художники не перестают удивлять талантами. "Картины выполнены в разных техниках, в разных жанрах, но объединены общей темой любви к Тамбовской области. На полотнах мы видим натюрморты, пейзажи, красоту времен года. Приглашаю всех своих коллег-депутатов познакомиться с этой интересной экспозицией и при желании внести свой вклад в поддержку СВО", - сказал Матушкин на ее открытии. Сам председатель Облдумы приобрел картину с зимним пейзажем. Его примеру последовали и другие депутаты, а также работники аппарата Заксобрания, выбрав полотна, которые особенно их впечатлили.

https://ria.ru/20231012/svo-1902369772.html

https://ria.ru/20231012/ploschadka-1902370562.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума