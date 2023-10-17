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В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
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Тамбовская область
 
16:56 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vystavka-1903387379.html
В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО
В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 17.10.2023
В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО
В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения Союза художников России, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:56
2023-10-17T16:56
тамбовская область
тамбовская областная дума
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ТАМБОВ, 17 окт – РИА Новости. В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения Союза художников России, сообщает пресс-служба регионального парламента. Часть средств от продажи картин художники направят на поддержку участников специальной военной операции, еще часть – пойдет на нужды регионального отделения Союза художников, говорится в сообщении. Тамбовская областная Дума поддерживает дружеские связи с региональным отделением Союза художников. На протяжении многих лет они совместно реализовывают различные творческие проекты. "Депутаты всегда готовы оказать содействие благому делу, особенно если оно касается поддержки защитников Родины. Именно поэтому мы откликнулись на идею разместить в стенах областного законодательного собрания благотворительную выставку", - приводит пресс-служба слова председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Авторы представленных работ – тамбовские художники. На открытии присутствовали депутаты Заксобрания и сами мастера. По словам Матушкина, тамбовские художники не перестают удивлять талантами. "Картины выполнены в разных техниках, в разных жанрах, но объединены общей темой любви к Тамбовской области. На полотнах мы видим натюрморты, пейзажи, красоту времен года. Приглашаю всех своих коллег-депутатов познакомиться с этой интересной экспозицией и при желании внести свой вклад в поддержку СВО", - сказал Матушкин на ее открытии. Сам председатель Облдумы приобрел картину с зимним пейзажем. Его примеру последовали и другие депутаты, а также работники аппарата Заксобрания, выбрав полотна, которые особенно их впечатлили.
https://ria.ru/20231012/svo-1902369772.html
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тамбовская областная дума
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума

В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО

© Фото : Тамбовская областная ДумаВ Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО
В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Тамбовская областная Дума
В Тамбовской Думе открыли благотворительную выставку в поддержку бойцов СВО
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 17 окт – РИА Новости. В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения Союза художников России, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Часть средств от продажи картин художники направят на поддержку участников специальной военной операции, еще часть – пойдет на нужды регионального отделения Союза художников, говорится в сообщении.
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Меры поддержки участников СВО обсудили в Тамбовской области
12 октября, 20:00
Тамбовская областная Дума поддерживает дружеские связи с региональным отделением Союза художников. На протяжении многих лет они совместно реализовывают различные творческие проекты.
"Депутаты всегда готовы оказать содействие благому делу, особенно если оно касается поддержки защитников Родины. Именно поэтому мы откликнулись на идею разместить в стенах областного законодательного собрания благотворительную выставку", - приводит пресс-служба слова председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина.
Авторы представленных работ – тамбовские художники. На открытии присутствовали депутаты Заксобрания и сами мастера. По словам Матушкина, тамбовские художники не перестают удивлять талантами.
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12 октября, 20:01
"Картины выполнены в разных техниках, в разных жанрах, но объединены общей темой любви к Тамбовской области. На полотнах мы видим натюрморты, пейзажи, красоту времен года. Приглашаю всех своих коллег-депутатов познакомиться с этой интересной экспозицией и при желании внести свой вклад в поддержку СВО", - сказал Матушкин на ее открытии.
Сам председатель Облдумы приобрел картину с зимним пейзажем. Его примеру последовали и другие депутаты, а также работники аппарата Заксобрания, выбрав полотна, которые особенно их впечатлили.
 
Тамбовская областьТамбовская областная Дума
 
 
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