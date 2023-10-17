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В Киеве сообщили о плохих новостях после выборов в Польше - РИА Новости, 17.10.2023
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01:02 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vybory-1903212161.html
В Киеве сообщили о плохих новостях после выборов в Польше
В Киеве сообщили о плохих новостях после выборов в Польше - РИА Новости, 17.10.2023
В Киеве сообщили о плохих новостях после выборов в Польше
Предварительные результаты парламентских выборов в Польше являются "проблемой" для Украины, об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Олег РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T01:02
2023-10-17T01:02
в мире
польша
украина
ярослав качиньский
право и справедливость
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предварительные результаты парламентских выборов в Польше являются "проблемой" для Украины, об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Олег Дунда, его слова приводит польский портал Interia."На данный момент то, что мы видим в экзит-полах, является проблемой для Украины", - посетовал депутат. По его словам, несмотря на лидерство правящей в Польше "Права и справедливости" (PiS), объединенная оппозиция может заполучить большинство в парламенте, в связи с чем существует неопределенность в вопросе формирования "прочного" правительства.Дунда напомнил об опасениях польских экспертов, считающих, что такая неопределенность может привести к новым выборам, выразив опасения, что возобновление избирательной кампании будет означать "замалчивание темы помощи Украине" и негатив в ее адрес."Мы уже видели это за последние два месяца. Для Украины эта предвыборная кампания в наступающем году может быть очень опасной &lt;…&gt; Варшава будет нестабильной, может спровоцировать любые конфликты, и ситуация на Украине не будет иметь никакого значения", - добавил он.По результатам обработки почти 96% бюллетеней партия PiS Ярослава Качиньского лидирует с результатом 35,98% голосов, оппозиционная "Гражданская коалиция" набирает 30,17% голосов. Также в парламент проходят центристский "Третий путь" — 14,44% голосов, "Левые" — 8,48% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,17%.Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".
https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html
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в мире, польша, украина, ярослав качиньский, право и справедливость, верховная рада украины
В мире, Польша, Украина, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Верховная Рада Украины
В Киеве сообщили о плохих новостях после выборов в Польше

Депутат Рады Дунда назвал проблемой предварительные итоги выборов в Польше

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Предварительные результаты парламентских выборов в Польше являются "проблемой" для Украины, об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Олег Дунда, его слова приводит польский портал Interia.
"На данный момент то, что мы видим в экзит-полах, является проблемой для Украины", - посетовал депутат. По его словам, несмотря на лидерство правящей в Польше "Права и справедливости" (PiS), объединенная оппозиция может заполучить большинство в парламенте, в связи с чем существует неопределенность в вопросе формирования "прочного" правительства.
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Дунда напомнил об опасениях польских экспертов, считающих, что такая неопределенность может привести к новым выборам, выразив опасения, что возобновление избирательной кампании будет означать "замалчивание темы помощи Украине" и негатив в ее адрес.
"Мы уже видели это за последние два месяца. Для Украины эта предвыборная кампания в наступающем году может быть очень опасной <…> Варшава будет нестабильной, может спровоцировать любые конфликты, и ситуация на Украине не будет иметь никакого значения", - добавил он.
По результатам обработки почти 96% бюллетеней партия PiS Ярослава Качиньского лидирует с результатом 35,98% голосов, оппозиционная "Гражданская коалиция" набирает 30,17% голосов. Также в парламент проходят центристский "Третий путь" — 14,44% голосов, "Левые" — 8,48% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,17%.
Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".
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