https://ria.ru/20231017/vuchich-1903366687.html

Вучич заявил, что кратко виделся с Путиным на саммите в Китае

Вучич заявил, что кратко виделся с Путиным на саммите в Китае - РИА Новости, 17.10.2023

Вучич заявил, что кратко виделся с Путиным на саммите в Китае

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что видел во вторник на саммите "Пояс и путь" в КНР российского лидера Владимира Путина и кратко разговаривал с ним,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:17

2023-10-17T16:17

2023-10-17T16:35

в мире

китай

сербия

владимир путин

александр вучич

россия

форум "один пояс - один путь"

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БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что видел во вторник на саммите "Пояс и путь" в КНР российского лидера Владимира Путина и кратко разговаривал с ним, без проведения двусторонней встречи.Глава сербского государства во главе правительственной делегации находится в Китае, где принимает участие в саммите "Пояс и путь". Во вторник состоялись его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином."Я видел президента Путина, мы кратко разговаривали, очень коротко. У нас не было двусторонней встречи, но мы кратко разговаривали, вижу, что он полон уверенности в себе и я видел, что у него была важная и долгая встреча с председателем Си и премьером (Венгрии Виктором - ред.) Орбаном", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Последний раз президенты России и Сербии перед тем встречались в ноябре 2021 года.Президент Сербии ранее заявил, что ожидает приезда Путина на саммит "Пояс и путь" в КНР в октябре, но не планирует двусторонней встречи с ним. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщал, что надеется в этом году на встречи с Путиным и Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

https://ria.ru/20230820/vuchich-1891123741.html

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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Кирилл Волков

в мире, китай, сербия, владимир путин, александр вучич, россия, форум "один пояс - один путь"