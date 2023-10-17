Вучич заявил, что кратко виделся с Путиным на саммите в Китае
Вучич заявил, что кратко виделся и разговаривал с Путиным на саммите в Китае
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что видел во вторник на саммите "Пояс и путь" в КНР российского лидера Владимира Путина и кратко разговаривал с ним, без проведения двусторонней встречи.
Глава сербского государства во главе правительственной делегации находится в Китае, где принимает участие в саммите "Пояс и путь". Во вторник состоялись его двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Я видел президента Путина, мы кратко разговаривали, очень коротко. У нас не было двусторонней встречи, но мы кратко разговаривали, вижу, что он полон уверенности в себе и я видел, что у него была важная и долгая встреча с председателем Си и премьером (Венгрии Виктором - ред.) Орбаном", - заявил Вучич, трансляцию вело агентство Танюг. Последний раз президенты России и Сербии перед тем встречались в ноябре 2021 года.
Президент Сербии ранее заявил, что ожидает приезда Путина на саммит "Пояс и путь" в КНР в октябре, но не планирует двусторонней встречи с ним. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик сообщал, что надеется в этом году на встречи с Путиным и Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.