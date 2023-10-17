Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vstrecha-1903415186.html
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:39
2023-10-17T18:39
политика
пакистан
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903412436_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ec36f5b58825c74c135b7b7c0e2b43a2.jpg
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром.
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Какаром
Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Какаром
2023-10-17T18:39
true
PT5M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903412436_425:0:1865:1080_1920x0_80_0_0_4f940afba63d9d5048530242a5142f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, пакистан, россия, владимир путин, видео
Политика, Пакистан, Россия, Владимир Путин
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром.
2023-10-17T18:39
true
PT5M37S

Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана

Читать ria.ru в
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром.
 
ПолитикаПакистанРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала