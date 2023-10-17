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Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана - РИА Новости, 17.10.2023
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T18:39
2023-10-17T18:39
2023-10-17T18:39
политика
пакистан
россия
владимир путин
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Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903412436_425:0:1865:1080_1920x0_80_0_0_4f940afba63d9d5048530242a5142f11.jpg
Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Какаром
Путин на встрече с премьер-министром Пакистана Какаром
2023-10-17T18:39
true
PT5M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пакистан, россия, владимир путин, видео
Политика, Пакистан, Россия, Владимир Путин
Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром.
2023-10-17T18:39
true
PT5M37S
Российский президент Владимир Путин проводит двустороннюю встречу с премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хак Какаром.