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ВОЗ осудила удар по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023
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22:51 17.10.2023 (обновлено: 22:52 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/voz-1903475405.html
ВОЗ осудила удар по больнице в секторе Газа
ВОЗ осудила удар по больнице в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2023
ВОЗ осудила удар по больнице в секторе Газа
Всемирная организация здравоохранения решительно осуждает нападение на больницу в секторе Газа, а также призывает к немедленному обеспечению защиты мирного... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:51
2023-10-17T22:52
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения решительно осуждает нападение на больницу в секторе Газа, а также призывает к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "ВОЗ решительно осуждает нападение на больницу "Аль-Ахли" на севере Газы", - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ, опубликованном на его странице в соцсети X. Гебрейесус также призвал к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
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в мире, израиль, палестина, россия, махмуд аббас, владимир путин, хамас, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Махмуд Аббас, Владимир Путин, ХАМАС, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ВОЗ осудила удар по больнице в секторе Газа

Гебрейесус: ВОЗ решительно осуждает нападение на больницу "Аль-Ахли" в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения решительно осуждает нападение на больницу в секторе Газа, а также призывает к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«
"ВОЗ решительно осуждает нападение на больницу "Аль-Ахли" на севере Газы", - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ, опубликованном на его странице в соцсети X.
Гебрейесус также призвал к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети.
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Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Эрдоган призвал остановить беспрецедентное злодеяние в Газе
Вчера, 21:57
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
 
В миреИзраильПалестинаРоссияМахмуд АббасВладимир ПутинХАМАСВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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