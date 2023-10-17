https://ria.ru/20231017/volodin-1903285720.html

Володин обсудил с руководителями фракций отзыв ратификации ДВЗЯИ

Володин обсудил с руководителями фракций отзыв ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 17.10.2023

Володин обсудил с руководителями фракций отзыв ратификации ДВЗЯИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл совещание с руководителями фракций и вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой, в ходе которого приоритетной... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:09

2023-10-17T12:09

2023-10-17T12:09

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МОСКВА, 17 окт- РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провёл совещание с руководителями фракций и вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой, в ходе которого приоритетной темой стал отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщила пресс-служба Госдумы журналистам. "Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провёл совещание с руководителями фракций по вопросам приоритетной повестки текущей недели. Обсудили законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Госдума рассмотрит сегодня, 17 октября, в первом чтении", - отметили в пресс-службе. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в понедельник по итогам совета Госдумы сообщил, что заседание Думы 17 октября начнется с рассмотрения отзыва ратификации ДВЗЯИ. Законопроект был подготовлен по поручению спикера Вячеслава Володина на заседании комитета Госдумы по международным делам. Проект может быть принят 17 октября в первом чтении, 18 октября во втором чтении и 19 октября в третьем, сообщил ранее председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее пресс-служба Госдумы отмечала, что Володин в начале одного из пленарных заседаний подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на совете нижней палаты, все фракции поддержали принятие законопроекта. Спикер также предложил всем депутатам стать его авторами. Слуцкий ранее рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. При внесении законопроекта соавторов оказалось менее 450. Шесть депутатов Госдумы, не ставшие соавторами законопроекта об отзыве ратификации ДВЗЯИ, рассказали ранее РИА Новости, почему этого не сделали. Кто-то из депутатов отсутствовал в Москве, не присутствовал в Госдуме или находился на больничном. Законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был внесен в Государственную думу 13 октября. Проект предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий.

https://ria.ru/20231017/sovfed-1903279933.html

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Дарья Буймова

политика, россия, сша, москва, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), татьяна голикова, госдума рф