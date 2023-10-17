https://ria.ru/20231017/voennosluzhaschie-1903437943.html

СМИ: США отправляют на Ближний Восток более четырех тысяч морпехов

СМИ: США отправляют на Ближний Восток более четырех тысяч морпехов - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: США отправляют на Ближний Восток более четырех тысяч морпехов

США отправляют к берегам Израиля группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев для усиления позиций в регионе на фоне эскалации... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:51

2023-10-17T18:51

2023-10-17T18:51

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джеральд форд

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. США отправляют к берегам Израиля группу из более чем четырех тысяч моряков и морских пехотинцев для усиления позиций в регионе на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из двух тысяч морских пехотинцев. "Десантная группа (десантного корабля - ред.) Bataan, насчитывающая более четырех тысяч моряков и морских пехотинцев, присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля, в который войдут два самолета, авианосцы и связанные с ними корабли сопровождения", - приводит издание слова двух анонимных представителей Пентагона. Отмечается, что перебрасываемое подразделение морской пехоты подготовлено к выполнению широкого спектра задач. По мнению издания, перемещение американских войск на Ближний Восток отражает обеспокоенность официальных лиц США в связи с возможным расширением палестино-израильского конфликта в регионе. Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. Шеф Пентагона Ллойд Остин затем сообщил об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/lovushka-1903430639.html

https://ria.ru/20231017/izrail-1903392600.html

https://ria.ru/20231017/gaza-1903384317.html

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