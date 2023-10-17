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СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США - РИА Новости, 17.10.2023
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21:34 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/vizit-1903464175.html
СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США
СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:34
2023-10-17T21:34
в мире
израиль
вашингтон (штат)
ближний восток
владимир путин
грант шаппс
хамас
оон
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине. "В этот решающий для глобальной безопасности момент я нахожусь в Вашингтоне, округ Колумбия, для проведения срочных переговоров с нашим партнером и другом в вопросе нашей продолжающейся работы по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке и нашей жизненно важной поддержки Украины", - приводит агентство Рейтер заявление Шаппса. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903462948.html
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903449163.html
израиль
вашингтон (штат)
ближний восток
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в мире, израиль, вашингтон (штат), ближний восток, владимир путин, грант шаппс, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Вашингтон (штат), Ближний Восток, Владимир Путин, Грант Шаппс, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: глава Минобороны Британии прибыл со срочным визитом в США

Рейтер: Шаппс прибыл с визитом в США для обсуждения ситуации в Израиле и Украине

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс прибыл в Вашингтон для проведения срочных переговоров по ситуации на Ближнем Востоке и на Украине.
«
"В этот решающий для глобальной безопасности момент я нахожусь в Вашингтоне, округ Колумбия, для проведения срочных переговоров с нашим партнером и другом в вопросе нашей продолжающейся работы по предотвращению эскалации на Ближнем Востоке и нашей жизненно важной поддержки Украины", - приводит агентство Рейтер заявление Шаппса.
Авианосец в Гибралтарском проливе - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
ВМС Британии выдвинулись в восточное Средиземноморье для поддержки Израиля
Вчера, 21:23
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Флаги США и Израиля - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Поддержка США Израилю говорит о его слабости, заявил палестинский политик
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильВашингтон (штат)Ближний ВостокВладимир ПутинГрант ШаппсХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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