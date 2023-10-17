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Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером - РИА Новости, 17.10.2023
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10:33 17.10.2023 (обновлено: 10:45 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260775.html
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером - РИА Новости, 17.10.2023
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером
Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:33
2023-10-17T10:45
вьетнам
россия
в мире
владимир путин
юрий ушаков
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным."Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", - сказал он на переговорах с российским президентом в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, 17 октября он примет участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20231015/rf-1902916430.html
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вьетнам, россия, в мире, владимир путин, юрий ушаков, китай
Вьетнам, Россия, В мире, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Китай
Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером

Глава Вьетнама: Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", - сказал он на переговорах с российским президентом в Китае.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, 17 октября он примет участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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