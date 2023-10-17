Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером
Глава Вьетнама: Ханой считает Москву приоритетным партнером во внешней политике
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг во время встречи в Пекине. 17 октября 2023
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", - сказал он на переговорах с российским президентом в Китае.
Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, 17 октября он примет участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.