https://ria.ru/20231017/vetnam-1903260775.html

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Вьетнама назвал Россию приоритетным партнером

Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:33

2023-10-17T10:33

2023-10-17T10:45

вьетнам

россия

в мире

владимир путин

юрий ушаков

китай

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Вьетнам считает Россию приоритетным партнером во внешней политике, заявил президент Вьетнама Во Ван Тхыонг на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным."Во Вьетнаме последовательно придают большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству наших стран, а также такой близости и такой тесной связи, которые существуют между нашими странами уже много лет. В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом", - сказал он на переговорах с российским президентом в Китае.Президент РФ находится с официальным визитом в Китае, 17 октября он примет участие в форуме "Один пояс - один путь". В ходе визита Путин также встретится с руководителями Таиланда, Монголии и Лаоса, прорабатывается возможность и других встреч, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20231015/rf-1902916430.html

вьетнам

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вьетнам, россия, в мире, владимир путин, юрий ушаков, китай