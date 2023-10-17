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Путин провел переговоры с президентом Вьетнама - РИА Новости, 17.10.2023
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10:19 17.10.2023 (обновлено: 11:16 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/vetnam-1903257791.html
Путин провел переговоры с президентом Вьетнама
Путин провел переговоры с президентом Вьетнама - РИА Новости, 17.10.2023
Путин провел переговоры с президентом Вьетнама
Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума "Один пояс, один путь". РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:19
2023-10-17T11:16
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в мире
россия
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума "Один пояс, один путь"."Очень рад вас видеть. &lt;...&gt; Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе", — сказал российский лидер, открывая встречу.Он отметил, что в первом полугодии товарооборот между государствами вырос более чем на шесть процентов, несмотря на сокращение торговли в минувшем году.Во Ван Тхыонг, в свою очередь, назвал Россию приоритетным партнером и пригласил Путина посетить Вьетнам, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество."Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа", — добавил он.У Путина запланированы и другие переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.Сегодня пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.
https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
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Встреча Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом
Встреча Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом
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вьетнам, владимир путин, в мире, россия
Вьетнам, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

Путин: отношения с Вьетнамом развиваются в дружеском ключе

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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума "Один пояс, один путь".
«
"Очень рад вас видеть. <...> Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе", — сказал российский лидер, открывая встречу.
Он отметил, что в первом полугодии товарооборот между государствами вырос более чем на шесть процентов, несмотря на сокращение торговли в минувшем году.
Во Ван Тхыонг, в свою очередь, назвал Россию приоритетным партнером и пригласил Путина посетить Вьетнам, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество.
"Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа", — добавил он.
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У Путина запланированы и другие переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Сегодня пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.
Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.
Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в рамках Международного форума Один пояс, один путь. - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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