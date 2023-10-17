https://ria.ru/20231017/vetnam-1903257791.html

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама - РИА Новости, 17.10.2023

Путин провел переговоры с президентом Вьетнама

Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума "Один пояс, один путь". РИА Новости, 17.10.2023

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2023-10-17T11:16

вьетнам

владимир путин

в мире

россия

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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин в Пекине встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, переговоры прошли в преддверии III Международного форума "Один пояс, один путь"."Очень рад вас видеть. <...> Отношения между нашими странами развиваются традиционно в дружеском ключе", — сказал российский лидер, открывая встречу.Он отметил, что в первом полугодии товарооборот между государствами вырос более чем на шесть процентов, несмотря на сокращение торговли в минувшем году.Во Ван Тхыонг, в свою очередь, назвал Россию приоритетным партнером и пригласил Путина посетить Вьетнам, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество."Ваш будущий визит во Вьетнам станет радостью для вьетнамского народа", — добавил он.У Путина запланированы и другие переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.Сегодня пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием. Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом Встреча Путина с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом 2023-10-17T10:19 true PT19M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вьетнам, владимир путин, в мире, россия