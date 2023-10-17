https://ria.ru/20231017/valyuta-1903367542.html

Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля

Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля - РИА Новости, 17.10.2023

Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,38 копейки, до 13,2855 рубля, курс доллара вырос на 5,93 копейки, до 97,3458 рубля,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:17

2023-10-17T16:17

2023-10-17T16:18

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_328b37806e95624d1fb8c2b696bb28cb.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,38 копейки, до 13,2855 рубля, курс доллара вырос на 5,93 копейки, до 97,3458 рубля, курс евро вырос на 23,27 копейки, до 102,7527 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа