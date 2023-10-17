https://ria.ru/20231017/valyuta-1903367542.html
Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля
Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля - РИА Новости, 17.10.2023
Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,38 копейки, до 13,2855 рубля, курс доллара вырос на 5,93 копейки, до 97,3458 рубля,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:17
2023-10-17T16:17
2023-10-17T16:18
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 0,38 копейки, до 13,2855 рубля, курс доллара вырос на 5,93 копейки, до 97,3458 рубля, курс евро вырос на 23,27 копейки, до 102,7527 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля
Официальный курс юаня на среду составил 13,29 рубля, доллар вырос до 97,4 рубля