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В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
17:12 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/uzbekistan-1903367245.html
В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента
В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента - РИА Новости, 17.10.2023
В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента
Туристический поезд класса люкс, соединяющий Ташкент с Самаркандом, Бухарой и Хивой, начнет курсировать в конце 2026 года, меморандум об этом подписали АО... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:12
2023-10-17T17:12
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самарканд
поезда
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САМАРКАНД (Узбекистан), 17 окт – РИА Новости. Туристический поезд класса люкс, соединяющий Ташкент с Самаркандом, Бухарой и Хивой, начнет курсировать в конце 2026 года, меморандум об этом подписали АО "Узбекские железные дороги", итальянская Arsenale и Госкомитет по туризму Узбекистана, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум подписан на полях инвестфорума в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Самарканде.В соответствии с документом, итальянская компания разработает и построен поезд класса "люкс", который с конца 2026 года начнет курсировать по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива. Такие скоростные поезда действуют в странах Европы, Саудовской Аравии и ОАЭ. В августе АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что также рассмотрят предложение итальянской Arsenale Group о запуске скоростного туристического поезда из Европы в Китай через Россию.
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В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента

Туристический поезд Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива запустят в 2026 году

© Sputnik / Актан Темирканов | Перейти в медиабанкСоборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде
Соборная мечеть Биби-Ханум в Самарканде - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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САМАРКАНД (Узбекистан), 17 окт – РИА Новости. Туристический поезд класса люкс, соединяющий Ташкент с Самаркандом, Бухарой и Хивой, начнет курсировать в конце 2026 года, меморандум об этом подписали АО "Узбекские железные дороги", итальянская Arsenale и Госкомитет по туризму Узбекистана, передает корреспондент РИА Новости.
Меморандум подписан на полях инвестфорума в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Самарканде.
В соответствии с документом, итальянская компания разработает и построен поезд класса "люкс", который с конца 2026 года начнет курсировать по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива. Такие скоростные поезда действуют в странах Европы, Саудовской Аравии и ОАЭ.
В августе АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что также рассмотрят предложение итальянской Arsenale Group о запуске скоростного туристического поезда из Европы в Китай через Россию.
Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Россия, Китай и Монголия будут развивать турмаршрут "Великий чайный путь"
10 октября, 13:58
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыУзбекистанТашкентСамаркандпоездаБухара
 
 
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