https://ria.ru/20231017/uzbekistan-1903367245.html

В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента

В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента - РИА Новости, 17.10.2023

В Узбекистане в 2026 году запустят туристический поезд из Ташкента

Туристический поезд класса люкс, соединяющий Ташкент с Самаркандом, Бухарой и Хивой, начнет курсировать в конце 2026 года, меморандум об этом подписали АО... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:12

2023-10-17T17:12

2023-10-17T17:12

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САМАРКАНД (Узбекистан), 17 окт – РИА Новости. Туристический поезд класса люкс, соединяющий Ташкент с Самаркандом, Бухарой и Хивой, начнет курсировать в конце 2026 года, меморандум об этом подписали АО "Узбекские железные дороги", итальянская Arsenale и Госкомитет по туризму Узбекистана, передает корреспондент РИА Новости. Меморандум подписан на полях инвестфорума в рамках 25-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO) в Самарканде.В соответствии с документом, итальянская компания разработает и построен поезд класса "люкс", который с конца 2026 года начнет курсировать по маршруту Ташкент – Самарканд – Бухара – Хива. Такие скоростные поезда действуют в странах Европы, Саудовской Аравии и ОАЭ. В августе АО "Узбекские железные дороги" сообщало, что также рассмотрят предложение итальянской Arsenale Group о запуске скоростного туристического поезда из Европы в Китай через Россию.

https://ria.ru/20231010/turmarshrut-1901675415.html

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