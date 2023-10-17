https://ria.ru/20231017/ukraina-1903266543.html
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2023
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине
Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:01
2023-10-17T11:01
2023-10-17T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
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денис пушилин
израиль
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не нужно испытывать иллюзий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается украинской стороны, то здесь да, существенные изменения - они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники) в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться", - заявил Пушилин в ответ на вопрос, как повлияет ближневосточное обострение на ситуацию на линии СВО. Кроме того, Киев уходит на второй план и в информационной повестке, отметил он. В целом, подчеркнул глава региона, все задачи, поставленные президентом в рамках спецоперации, будут реализованы, "вся территория Донецкой народной республики будет освобождена".
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, денис пушилин, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Денис Пушилин, Израиль, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине
Пушилин: ситуация в Газе повлияет на поставки оружия Украине, но не мгновенно
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не нужно испытывать иллюзий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Что касается украинской стороны, то здесь да, существенные изменения - они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники) в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться", - заявил Пушилин в ответ на вопрос, как повлияет ближневосточное обострение на ситуацию на линии СВО. Кроме того, Киев уходит на второй план и в информационной повестке, отметил он.
В целом, подчеркнул глава региона, все задачи, поставленные президентом в рамках спецоперации, будут реализованы, "вся территория Донецкой народной республики будет освобождена".
Америка перестает любить Израиль