https://ria.ru/20231017/ukraina-1903266543.html

Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине

Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2023

Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине

Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:01

2023-10-17T11:01

2023-10-17T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

россия

денис пушилин

израиль

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не нужно испытывать иллюзий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается украинской стороны, то здесь да, существенные изменения - они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники) в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться", - заявил Пушилин в ответ на вопрос, как повлияет ближневосточное обострение на ситуацию на линии СВО. Кроме того, Киев уходит на второй план и в информационной повестке, отметил он. В целом, подчеркнул глава региона, все задачи, поставленные президентом в рамках спецоперации, будут реализованы, "вся территория Донецкой народной республики будет освобождена".

https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html

донецкая народная республика

украина

россия

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, денис пушилин, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году