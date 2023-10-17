Рейтинг@Mail.ru
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ukraina-1903266543.html
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине - РИА Новости, 17.10.2023
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине
Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:01
2023-10-17T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
денис пушилин
израиль
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не нужно испытывать иллюзий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Что касается украинской стороны, то здесь да, существенные изменения - они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники) в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться", - заявил Пушилин в ответ на вопрос, как повлияет ближневосточное обострение на ситуацию на линии СВО. Кроме того, Киев уходит на второй план и в информационной повестке, отметил он. В целом, подчеркнул глава региона, все задачи, поставленные президентом в рамках спецоперации, будут реализованы, "вся территория Донецкой народной республики будет освобождена".
https://ria.ru/20231014/israel-1902684095.html
донецкая народная республика
украина
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, денис пушилин, израиль, ситуация в днр и лнр, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Денис Пушилин, Израиль, Ситуация в ДНР и ЛНР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Пушилин считает, что Запад не сразу перекроет поставки оружия Украине

Пушилин: ситуация в Газе повлияет на поставки оружия Украине, но не мгновенно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация с палестино-израильским конфликтом "должна повлиять" на поставки вооружения и техники Киеву, но одномоментно Запад не перекроет все поставки, тут не нужно испытывать иллюзий, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Что касается украинской стороны, то здесь да, существенные изменения - они характерны… И, конечно же, это в свою очередь должно повлиять и на объемы поставок (вооружения и техники) в том числе. Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться", - заявил Пушилин в ответ на вопрос, как повлияет ближневосточное обострение на ситуацию на линии СВО. Кроме того, Киев уходит на второй план и в информационной повестке, отметил он.
В целом, подчеркнул глава региона, все задачи, поставленные президентом в рамках спецоперации, будут реализованы, "вся территория Донецкой народной республики будет освобождена".
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Америка перестает любить Израиль
14 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияДенис ПушилинИзраильСитуация в ДНР и ЛНРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала