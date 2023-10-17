https://ria.ru/20231017/ugrozy-1903472490.html

Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов

Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов - РИА Новости, 17.10.2023

Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов

Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян за рубежом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T22:27

2023-10-17T22:27

2023-10-17T22:27

в мире

турция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

марокко

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян за рубежом на фоне эскалации конфликта с сектором Газа, сообщила канцелярия израильского премьера. "На фоне продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого - четвертого уровня. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны покинуть страну как можно скорее", - говорится в сообщении. Также до второго уровня было повышено предупреждение о поездках в Марокко, что означает рекомендацию принять меры для поддержания уровня личной безопасности.

https://ria.ru/20231017/pentagon-1903470370.html

турция

израиль

марокко

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в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, марокко