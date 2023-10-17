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Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов - РИА Новости, 17.10.2023
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22:27 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ugrozy-1903472490.html
Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов
Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов - РИА Новости, 17.10.2023
Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов
Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян за рубежом... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:27
2023-10-17T22:27
в мире
турция
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
марокко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян за рубежом на фоне эскалации конфликта с сектором Газа, сообщила канцелярия израильского премьера. "На фоне продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого - четвертого уровня. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны покинуть страну как можно скорее", - говорится в сообщении. Также до второго уровня было повышено предупреждение о поездках в Марокко, что означает рекомендацию принять меры для поддержания уровня личной безопасности.
https://ria.ru/20231017/pentagon-1903470370.html
турция
израиль
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в мире, турция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, марокко
В мире, Турция, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Марокко
Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов

Израиль призвал своих граждан срочно покинуть Турцию из-за угрозы терактов

© iStock.com / peterspiroКнессет. Иерусалим, Израиль
Кнессет. Иерусалим, Израиль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© iStock.com / peterspiro
Кнессет. Иерусалим, Израиль . Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Совет национальной безопасности Израиля во вторник призвал граждан страны срочно покинуть территорию Турции из-за угрозы терактов против израильтян за рубежом на фоне эскалации конфликта с сектором Газа, сообщила канцелярия израильского премьера.
«
"На фоне продолжающегося усиления террористических угроз в отношении израильтян за рубежом предупреждение о поездках в Турцию было повышено до самого высокого - четвертого уровня. Все израильтяне, находящиеся в Турции, должны покинуть страну как можно скорее", - говорится в сообщении.
Также до второго уровня было повышено предупреждение о поездках в Марокко, что означает рекомендацию принять меры для поддержания уровня личной безопасности.
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В миреТурцияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильМарокко
 
 
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