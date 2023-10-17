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"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
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16:25 17.10.2023 (обновлено: 16:44 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html
"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023
"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ
Армия России продолжает эффективно бить по позициям ВСУ и военным объектам Украины, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:25
2023-10-17T16:44
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Армия России продолжает эффективно бить по позициям ВСУ и военным объектам Украины, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas."Они (российские военные. — Прим. ред.) систематически продолжают атаковать позиции ВСУ и пути их снабжения. Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране", — отметил он.Берлетик также подчеркнул, что вскоре ВСУ потеряют все возможности атаковать и вести бои, что позволит российской армии начать собственные различные военные операции.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html
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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

Экс-морпех Берлетик: ВС РФ эффективно уничтожают военные объекты Украины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости
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Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России по целям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Армия России продолжает эффективно бить по позициям ВСУ и военным объектам Украины, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas.
"Они (российские военные. — Прим. ред.) систематически продолжают атаковать позиции ВСУ и пути их снабжения. Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране", — отметил он.
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Берлетик также подчеркнул, что вскоре ВСУ потеряют все возможности атаковать и вести бои, что позволит российской армии начать собственные различные военные операции.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
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