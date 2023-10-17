https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html

"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ - РИА Новости, 17.10.2023

"По всей стране": в США рассказали, что Россия приготовила для ВСУ

Армия России продолжает эффективно бить по позициям ВСУ и военным объектам Украины, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:25

2023-10-17T16:25

2023-10-17T16:44

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владимир путин

павел зарубин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Армия России продолжает эффективно бить по позициям ВСУ и военным объектам Украины, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas."Они (российские военные. — Прим. ред.) систематически продолжают атаковать позиции ВСУ и пути их снабжения. Они используют ракеты и дроны, чтобы уничтожить украинские военные объекты по всей стране", — отметил он.Берлетик также подчеркнул, что вскоре ВСУ потеряют все возможности атаковать и вести бои, что позволит российской армии начать собственные различные военные операции.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", глава государства отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html

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украина, россия, владимир путин, павел зарубин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша