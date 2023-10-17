https://ria.ru/20231017/udar-1903476875.html

МИД Палестины: удар по больнице останется "пятном на совести человечества"

МИД Палестины: удар по больнице останется "пятном на совести человечества" - РИА Новости, 17.10.2023

МИД Палестины: удар по больнице останется "пятном на совести человечества"

Министерство иностранных дел Палестины заявило, что удар по больнице в секторе Газа навсегда останется "пятном на совести человечества". РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:04

2023-10-17T23:04

2023-10-17T23:04

в мире

израиль

палестина

россия

владимир путин

махмуд аббас

хамас

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18956/90/189569011_0:431:3916:2634_1920x0_80_0_0_0460343e72cc38fac28605507a24c54e.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Палестины заявило, что удар по больнице в секторе Газа навсегда останется "пятном на совести человечества". Ранее представитель минздрава Газы заявил, что удар по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа нанес Израиль, более 500 человек погибли. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. "Хладнокровная расправа, совершенная израильскими оккупационными силами в отношении сотен палестинских гражданских лиц, укрывшихся в баптистской больнице (больнице "Аль-Ахли") в городе Газа, навсегда останется пятном на совести человечества, которое стало свидетелем ужасов, совершенных против палестинского народа, не предприняв никаких действий, чтобы остановить это", - говорится в сообщении на странице ведомства в соцсети X. МИД также призвал Совет Безопасности ООН "осудить и положить конец этой бойне и безумной безнаказанности". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/voz-1903475405.html

https://ria.ru/20231017/udar-1903474680.html

израиль

палестина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году