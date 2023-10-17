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Анкара назвала удар по больнице в Газе варварским деянием - РИА Новости, 17.10.2023
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22:36 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/udar-1903473731.html
Анкара назвала удар по больнице в Газе варварским деянием
Анкара назвала удар по больнице в Газе варварским деянием - РИА Новости, 17.10.2023
Анкара назвала удар по больнице в Газе варварским деянием
Анкара осуждает израильский удар по больнице в секторе Газа, за это варварское деяние неизбежно настанет ответственность по международному праву, заявил МИД... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T22:36
2023-10-17T22:36
в мире
израиль
анкара (провинция)
палестина
владимир путин
махмуд аббас
хамас
оон
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СТАМБУЛ, 17 окт - РИА Новости. Анкара осуждает израильский удар по больнице в секторе Газа, за это варварское деяние неизбежно настанет ответственность по международному праву, заявил МИД Турции. Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС. "Мы самым решительным образом осуждаем варварское нападение и глубоко возмущены тем фактом, что несколько сотен палестинцев погибли и многие пострадали в результате удара по больнице в Газе", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД. "Мышление, которое нацелено на нападения именно на мирных жителей, больницы, школы, неизбежно получит ответ... по международному праву и по суду совести", - отметил МИД. Анкара выразила соболезнования в связи с гибелью палестинцев и пожелала скорейшего выздоровления раненым. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/udar-1903471622.html
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в мире, израиль, анкара (провинция), палестина, владимир путин, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Анкара (провинция), Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Анкара назвала удар по больнице в Газе варварским деянием

Анкара осудила удар по больнице в Газе, назвав его варварским деянием

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 окт - РИА Новости. Анкара осуждает израильский удар по больнице в секторе Газа, за это варварское деяние неизбежно настанет ответственность по международному праву, заявил МИД Турции.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил со ссылкой на представителя минздрава Газы, что более 500 человек погибли при израильском ударе по баптистской больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского минздрава, большинство погибших - женщины и дети. При этом израильский телеканал i24 сообщает, что первоначальное расследование Армии Израиля показало, что взрыв в больнице в секторе Газа был вызван неудачным пуском ракеты ХАМАС.
Дым над Газой после авиаудара - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В Палестине назвали удар по больнице Газы преступлением против человечности
Вчера, 22:22
«
"Мы самым решительным образом осуждаем варварское нападение и глубоко возмущены тем фактом, что несколько сотен палестинцев погибли и многие пострадали в результате удара по больнице в Газе", - говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД.
«
"Мышление, которое нацелено на нападения именно на мирных жителей, больницы, школы, неизбежно получит ответ... по международному праву и по суду совести", - отметил МИД.
Анкара выразила соболезнования в связи с гибелью палестинцев и пожелала скорейшего выздоровления раненым.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Трюдо назвал удар по больнице в Газе ужасающим и неприемлемым
Вчера, 21:50
 
В миреИзраильАнкара (провинция)ПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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