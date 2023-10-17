https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903232708.html

В Севастополе начались учения с применением бомбометов

В Севастополе начались учения с применением бомбометов - РИА Новости, 17.10.2023

В Севастополе начались учения с применением бомбометов

Черноморский флот утром во вторник проводит учения с применением реактивных бомбометов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:24

2023-10-17T08:24

2023-10-17T08:24

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром во вторник проводит учения с применением реактивных бомбометов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно с 8.00 до 8.30 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20231014/ucheniya-1902709924.html

севастополь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

безопасность, севастополь, михаил развожаев