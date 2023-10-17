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В Севастополе начались учения с применением бомбометов - РИА Новости, 17.10.2023
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08:24 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903232708.html
В Севастополе начались учения с применением бомбометов
В Севастополе начались учения с применением бомбометов - РИА Новости, 17.10.2023
В Севастополе начались учения с применением бомбометов
Черноморский флот утром во вторник проводит учения с применением реактивных бомбометов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:24
2023-10-17T08:24
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром во вторник проводит учения с применением реактивных бомбометов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно с 8.00 до 8.30 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. В городе все спокойно, отметил он.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе начались учения с применением бомбометов

В Севастополе начались учения Черноморского флота с применением бомбометов

© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ | Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма
Фрегат Адмирал Эссен Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота во время учений в Черном море у побережья Крыма. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Черноморский флот утром во вторник проводит учения с применением реактивных бомбометов в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 8.00 до 8.30 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, отметил он.
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14 октября, 08:20
 
БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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