Рейтинг@Mail.ru
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 17.10.2023 (обновлено: 14:29 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 17.10.2023
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины
Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в новой Москве с колото-резаными ранами, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:22
2023-10-17T14:29
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903329580_0:161:1282:882_1920x0_80_0_0_1b8c2f5d315ca48d7efd9d3059c243a7.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в новой Москве с колото-резаными ранами, сообщает столичный главк СК РФ. Накануне московский главк МВД РФ сообщал, что днем 16 октября около СНТ Коммунарка-1 обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. "Следователями опрошены родственники, знакомые и очевидцы преступления. Кроме того, полностью установлен круг общения и маршрут передвижения погибшей в указанный день. В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают местонахождение предполагаемого подозреваемого", - рассказали в ведомстве. По информации СК, тело пострадавшей изрезано, возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
https://ria.ru/20231012/sk-1902315537.html
https://ria.ru/20231013/ubiystvo-1902451402.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903329580_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_54208e0994f56fecd290e82a7093ad7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины

Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины в Коммунарке

© Фото : ГСУ СК России по г. Москве/ВКонтактеПредставитель следственного комитета на месте убийства женщины в новой Москве. 16 октября 2023
Представитель следственного комитета на месте убийства женщины в новой Москве. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : ГСУ СК России по г. Москве/ВКонтакте
Представитель следственного комитета на месте убийства женщины в новой Москве. 16 октября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в новой Москве с колото-резаными ранами, сообщает столичный главк СК РФ.
Накануне московский главк МВД РФ сообщал, что днем 16 октября около СНТ Коммунарка-1 обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В Москве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении женщины
12 октября, 17:04
«
"Следователями опрошены родственники, знакомые и очевидцы преступления. Кроме того, полностью установлен круг общения и маршрут передвижения погибшей в указанный день. В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают местонахождение предполагаемого подозреваемого", - рассказали в ведомстве.
По информации СК, тело пострадавшей изрезано, возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
В Забайкалье экс-полицейский получил 9,5 года колонии за убийство коллеги
13 октября, 10:44
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала