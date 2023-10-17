https://ria.ru/20231017/ubiystvo-1903328170.html
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины - РИА Новости, 17.10.2023
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины
Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в новой Москве с колото-резаными ранами, сообщает столичный главк СК РФ. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:22
2023-10-17T14:22
2023-10-17T14:29
происшествия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины, тело которой обнаружили в новой Москве с колото-резаными ранами, сообщает столичный главк СК РФ. Накануне московский главк МВД РФ сообщал, что днем 16 октября около СНТ Коммунарка-1 обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. "Следователями опрошены родственники, знакомые и очевидцы преступления. Кроме того, полностью установлен круг общения и маршрут передвижения погибшей в указанный день. В настоящее время следователи и криминалисты столичного Следственного комитета устанавливают местонахождение предполагаемого подозреваемого", - рассказали в ведомстве. По информации СК, тело пострадавшей изрезано, возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
https://ria.ru/20231012/sk-1902315537.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В новой Москве ищут подозреваемого в убийстве женщины
Следователи ищут подозреваемого в убийстве женщины в Коммунарке