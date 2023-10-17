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Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера - РИА Новости, 17.10.2023
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14:35 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/tusk-1903332048.html
Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера
Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера - РИА Новости, 17.10.2023
Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера
Оппозиционная "Гражданская коалиция" (KO) будет выдвигать экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши, заявил в эфире... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:35
2023-10-17T14:35
в мире
польша
дональд туск
анджей дуда
ярослав качиньский
право и справедливость
европейский совет
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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Оппозиционная "Гражданская коалиция" (KO) будет выдвигать экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши, заявил в эфире радиостанции RMF FM вице-председатель KO Цезарий Томчик. "Дональд Туск является естественным кандидатом на пост премьер-министра", - сказал Томчик. "Мы хотим, чтобы коалиционные переговоры состоялись как можно скорее. Мы поддерживаем связь с лидерами других группировок", - добавил он. Туск уже занимал пост премьера Польши с 2007 по 2014 год. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать новое правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Правящая в Польше "Право и справедливость" по итогам воскресных парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%.
https://ria.ru/20231017/polsha-1903282340.html
https://ria.ru/20231017/polsha-1903257228.html
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в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет
В мире, Польша, Дональд Туск, Анджей Дуда, Ярослав Качиньский, Право и справедливость, Европейский совет
Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера

"Гражданская коалиция" Польши выдвинет Дональда Туска на пост премьера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Оппозиционная "Гражданская коалиция" (KO) будет выдвигать экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши, заявил в эфире радиостанции RMF FM вице-председатель KO Цезарий Томчик.
"Дональд Туск является естественным кандидатом на пост премьер-министра", - сказал Томчик.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство
Вчера, 11:55
"Мы хотим, чтобы коалиционные переговоры состоялись как можно скорее. Мы поддерживаем связь с лидерами других группировок", - добавил он.
Туск уже занимал пост премьера Польши с 2007 по 2014 год.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать новое правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
Правящая в Польше "Право и справедливость" по итогам воскресных парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%.
Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии Право и справедливость в Варшаве после парламентских выборов в Польше - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте
Вчера, 10:15
 
В миреПольшаДональд ТускАнджей ДудаЯрослав КачиньскийПраво и справедливостьЕвропейский совет
 
 
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