https://ria.ru/20231017/tusk-1903332048.html

Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера

Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера - РИА Новости, 17.10.2023

Польская оппозиция выдвинет Дональда Туска на пост премьера

Оппозиционная "Гражданская коалиция" (KO) будет выдвигать экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши, заявил в эфире... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:35

2023-10-17T14:35

2023-10-17T14:35

в мире

польша

дональд туск

анджей дуда

ярослав качиньский

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Оппозиционная "Гражданская коалиция" (KO) будет выдвигать экс-главу Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра Польши, заявил в эфире радиостанции RMF FM вице-председатель KO Цезарий Томчик. "Дональд Туск является естественным кандидатом на пост премьер-министра", - сказал Томчик. "Мы хотим, чтобы коалиционные переговоры состоялись как можно скорее. Мы поддерживаем связь с лидерами других группировок", - добавил он. Туск уже занимал пост премьера Польши с 2007 по 2014 год. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать новое правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Правящая в Польше "Право и справедливость" по итогам воскресных парламентских выборов победила с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство. Ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%.

https://ria.ru/20231017/polsha-1903282340.html

https://ria.ru/20231017/polsha-1903257228.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, дональд туск, анджей дуда, ярослав качиньский, право и справедливость, европейский совет