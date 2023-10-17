https://ria.ru/20231017/turtsiya-1903230387.html

Турция выразила готовность выступить гарантом для Палестины

Турция выразила готовность выступить гарантом для Палестины - РИА Новости, 17.10.2023

Турция выразила готовность выступить гарантом для Палестины

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T07:47

2023-10-17T07:47

2023-10-17T07:54

турция

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 17 окт - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выступить страной-гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения.Фидан ранее сообщил, что Анкара выдвинула идею создания системы гарантов для сторон израильско-палестинского обострения.Глава турецкого МИД подчеркнул, что страны, которые будут выступать гарантами, особенно для палестинской стороны, должны быть из региона Ближнего Востока."Это касается и Турции. Другие страны должны быть гарантами для Израиля. После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований. Только таким образом можно добиться прочного мира", - приводит слова министра газета Star.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/palestiny-1901315085.html

https://ria.ru/20231012/konflikt-1902344721.html

https://ria.ru/20231007/peregovory-1901208263.html

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