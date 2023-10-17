https://ria.ru/20231017/turizm-1903252971.html

Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек

Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек - РИА Новости, 17.10.2023

Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек

Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в рамках безвизовых групповых туристических поездок с начала августа составил более 60 тысяч человек,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:03

2023-10-17T10:03

2023-10-17T10:03

туризм

новости - туризм

китай

россия

дмитрий чернышенко

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в рамках безвизовых групповых туристических поездок с начала августа составил более 60 тысяч человек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было подписано в 2000 году. "В августе этого года после завершения процедуры обмена списками туроператоров и органов координации состоялся официальный запуск соглашения. С момента запуска данного соглашения (1 августа) взаимный турпоток между странами составил более 60 тысяч человек", - сказал Чернышенко. "Вместе с восстановлением турпотока увеличился и валовый взаимный объем реализации (оборот) по турпоездкам, который оценочно за шесть месяцев 2023 года составил около 300 миллионов долларов, и по итогам года может достигнуть 700 миллионов, что больше суммарных объемов экспорта российских туруслуг в 2020 и 2021 годах", - указал вице-премьер.

https://ria.ru/20231014/puteshestviya-1902650435.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

новости - туризм, китай, россия, дмитрий чернышенко