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Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек - РИА Новости, 17.10.2023
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Туризм
 
10:03 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/turizm-1903252971.html
Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек
Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек - РИА Новости, 17.10.2023
Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек
Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в рамках безвизовых групповых туристических поездок с начала августа составил более 60 тысяч человек,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:03
2023-10-17T10:03
туризм
новости - туризм
китай
россия
дмитрий чернышенко
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в рамках безвизовых групповых туристических поездок с начала августа составил более 60 тысяч человек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было подписано в 2000 году. "В августе этого года после завершения процедуры обмена списками туроператоров и органов координации состоялся официальный запуск соглашения. С момента запуска данного соглашения (1 августа) взаимный турпоток между странами составил более 60 тысяч человек", - сказал Чернышенко. "Вместе с восстановлением турпотока увеличился и валовый взаимный объем реализации (оборот) по турпоездкам, который оценочно за шесть месяцев 2023 года составил около 300 миллионов долларов, и по итогам года может достигнуть 700 миллионов, что больше суммарных объемов экспорта российских туруслуг в 2020 и 2021 годах", - указал вице-премьер.
https://ria.ru/20231014/puteshestviya-1902650435.html
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новости - туризм, китай, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Новости - Туризм, Китай, Россия, Дмитрий Чернышенко
Взаимный турпоток с Китаем с 1 августа составил более 60 тысяч человек

Чернышенко: турпоток России и Китая с 1 августа составил более 60 тысяч человек

© РИА Новости / Анна Раткогло Туристы на острове Хайнань, КНР
Туристы на острове Хайнань, КНР - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
Туристы на острове Хайнань, КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем в рамках безвизовых групповых туристических поездок с начала августа составил более 60 тысяч человек, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он уточнил, что соглашение между правительствами России и Китая о безвизовых групповых туристических поездках было подписано в 2000 году. "В августе этого года после завершения процедуры обмена списками туроператоров и органов координации состоялся официальный запуск соглашения. С момента запуска данного соглашения (1 августа) взаимный турпоток между странами составил более 60 тысяч человек", - сказал Чернышенко.
"Вместе с восстановлением турпотока увеличился и валовый взаимный объем реализации (оборот) по турпоездкам, который оценочно за шесть месяцев 2023 года составил около 300 миллионов долларов, и по итогам года может достигнуть 700 миллионов, что больше суммарных объемов экспорта российских туруслуг в 2020 и 2021 годах", - указал вице-премьер.
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