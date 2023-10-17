Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве
Мэру Тулуна Кариху и пяти его подчиненным предъявили обвинение в мошенничестве
© Следственный Комитет РоссииСледователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
© Следственный Комитет России
ИРКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году, суд изберет всем фигурантам меру пресечения в среду, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Карина Головачева, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.
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"После наводнения в 2019 году мэр города Тулун вместе со своими подчиненными сотрудниками администрации разработали и впоследствии реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению в новое жилье как нуждающихся в переселении. Мэр Тулуна задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, кроме того, обвинение предъявлено еще пяти фигурантам уголовного дела о мошенничестве", - сказала Головачева.
По ее словам, в числе задержанных - бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. "18 октября следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании мэру города меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.
Уголовное дело о мошенничестве при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в Тулуне, а также по переселению с подтопленных территорий было заведено 2 октября. В тот день мэр города Карих был допрошен следственными органами, а в администрации города прошли обыски. На следующий день Карих вышел на работу и призвал не обращать внимание на слухи и "наведенный в городе шорох", заметив, что "у каждого своя работа: у прокурора - надзирать, у следователя - следить, у журналистов - писать, у сочинителей - сочинять, а у нас своя работа".
Карих был задержан 16 октября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что это не должно сказаться на реализации проектов, и поставил задачу в кратчайшие сроки предоставить схему управления городом.