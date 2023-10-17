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Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 17.10.2023
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09:46 17.10.2023 (обновлено: 11:26 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/tulun-1903248252.html
Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве
Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве - РИА Новости, 17.10.2023
Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве
Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году, суд изберет... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:46
2023-10-17T11:26
происшествия
тулун
иркутская область
россия
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году, суд изберет всем фигурантам меру пресечения в среду, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Карина Головачева, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства. "После наводнения в 2019 году мэр города Тулун вместе со своими подчиненными сотрудниками администрации разработали и впоследствии реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению в новое жилье как нуждающихся в переселении. Мэр Тулуна задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, кроме того, обвинение предъявлено еще пяти фигурантам уголовного дела о мошенничестве", - сказала Головачева. По ее словам, в числе задержанных - бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. "18 октября следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании мэру города меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она. Уголовное дело о мошенничестве при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в Тулуне, а также по переселению с подтопленных территорий было заведено 2 октября. В тот день мэр города Карих был допрошен следственными органами, а в администрации города прошли обыски. На следующий день Карих вышел на работу и призвал не обращать внимание на слухи и "наведенный в городе шорох", заметив, что "у каждого своя работа: у прокурора - надзирать, у следователя - следить, у журналистов - писать, у сочинителей - сочинять, а у нас своя работа". Карих был задержан 16 октября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что это не должно сказаться на реализации проектов, и поставил задачу в кратчайшие сроки предоставить схему управления городом.
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
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происшествия, тулун, иркутская область, россия, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тулун, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ)
Мэру Тулуна предъявили обвинение в мошенничестве

Мэру Тулуна Кариху и пяти его подчиненным предъявили обвинение в мошенничестве

© Следственный Комитет РоссииСледователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
Следователями СК задержан мэр города Тулуна Юрий Карих
© Следственный Комитет России
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 17 окт - РИА Новости. Мэру Тулуна Юрию Кариху и пяти его подчиненным предъявлено обвинение в мошенничестве с жильем после масштабного наводнения в городе в 2019 году, суд изберет всем фигурантам меру пресечения в среду, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Иркутской области Карина Головачева, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.
«
"После наводнения в 2019 году мэр города Тулун вместе со своими подчиненными сотрудниками администрации разработали и впоследствии реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению в новое жилье как нуждающихся в переселении. Мэр Тулуна задержан, сейчас он находится в изоляторе временного содержания, кроме того, обвинение предъявлено еще пяти фигурантам уголовного дела о мошенничестве", - сказала Головачева.
По ее словам, в числе задержанных - бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. "18 октября следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании мэру города меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила она.
Уголовное дело о мошенничестве при переселении граждан из ветхого и аварийного жилья в Тулуне, а также по переселению с подтопленных территорий было заведено 2 октября. В тот день мэр города Карих был допрошен следственными органами, а в администрации города прошли обыски. На следующий день Карих вышел на работу и призвал не обращать внимание на слухи и "наведенный в городе шорох", заметив, что "у каждого своя работа: у прокурора - надзирать, у следователя - следить, у журналистов - писать, у сочинителей - сочинять, а у нас своя работа".
Карих был задержан 16 октября. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что это не должно сказаться на реализации проектов, и поставил задачу в кратчайшие сроки предоставить схему управления городом.
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ПроисшествияТулунИркутская областьРоссияИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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