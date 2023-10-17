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В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2023
В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:56
2023-10-17T19:56
2023-10-17T19:56
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полтавская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Сумской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в регионах был объявлен в 19.06 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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полтавская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Сумской и Полтавской областях объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу в Сумской и Полтавской областях