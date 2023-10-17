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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2023
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:59
2023-10-17T16:59
2023-10-17T16:59
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 16.12 тревога была объявлена в Киеве, после чего в течение нескольких минут сирены включились в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Кроме того сообщается о тревоге в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу