https://ria.ru/20231017/trevoga-1903394099.html

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2023

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:59

2023-10-17T16:59

2023-10-17T16:59

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

киев

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в 16.12 тревога была объявлена в Киеве, после чего в течение нескольких минут сирены включились в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях. Кроме того сообщается о тревоге в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

николаевская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, николаевская область, киев, вооруженные силы рф