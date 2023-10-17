https://ria.ru/20231017/trevoga-1903216624.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2023
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:35
2023-10-17T02:35
2023-10-17T02:35
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно ее данным, в Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 2.03, а в Одесской - в 2.20. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231016/vzryvy-1902968519.html
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украина, одесская область, харьковская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Одесская область, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Одесской областях объявили воздушную тревогу