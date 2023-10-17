https://ria.ru/20231017/trenirovki-1903444319.html
Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО
Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2023
Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО
Инструкторы помогут повысить мастерство бойцов из Приморья в зоне спецоперации, также отправлено и спецоборудование для тренировок, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T19:19
2023-10-17T19:19
2023-10-17T19:19
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олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Инструкторы помогут повысить мастерство бойцов из Приморья в зоне спецоперации, также отправлено и спецоборудование для тренировок, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Направили в зону СВО опытных инструкторов в помощь нашим морпехам для усиленной подготовки вновь прибывших бойцов в снайпинге и тактической стрельбе. Приморцы привезли с собой необходимое спецоборудование для тренировок. Всё для победы", - написал Кожемяко.Ранее в зону специальной военной операции отправили партию конфискованной у "черных лесорубов" спецтехники в Приморье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кожемяко, приморский край, общество
Надежные люди, Олег Кожемяко, Приморский край, Общество
Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО
Кожемяко: опытные инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО