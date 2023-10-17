https://ria.ru/20231017/trenirovki-1903444319.html

Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО

Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2023

Кожемяко: инструкторы помогут тренировать бойцов из Приморья в зоне СВО

Инструкторы помогут повысить мастерство бойцов из Приморья в зоне спецоперации, также отправлено и спецоборудование для тренировок, сообщил губернатор Олег... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T19:19

2023-10-17T19:19

2023-10-17T19:19

надежные люди

олег кожемяко

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Инструкторы помогут повысить мастерство бойцов из Приморья в зоне спецоперации, также отправлено и спецоборудование для тренировок, сообщил губернатор Олег Кожемяко в своем Telegram-канале. "Направили в зону СВО опытных инструкторов в помощь нашим морпехам для усиленной подготовки вновь прибывших бойцов в снайпинге и тактической стрельбе. Приморцы привезли с собой необходимое спецоборудование для тренировок. Всё для победы", - написал Кожемяко.Ранее в зону специальной военной операции отправили партию конфискованной у "черных лесорубов" спецтехники в Приморье.

https://ria.ru/20231002/bronevik-1899973695.html

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олег кожемяко, приморский край, общество