https://ria.ru/20231017/tovarooborot-1903889519.html
Белоруссия и Татарстан ставят цель нарастить товарооборот до $2 млрд
Белоруссия и Татарстан ставят цель нарастить товарооборот до $2 млрд - РИА Новости, 19.10.2023
Белоруссия и Татарстан ставят цель нарастить товарооборот до $2 млрд
Белоруссия и Татарстан ставят цель увеличить товарооборот в два раза, до 2 миллиардов долларов, заявил председатель комиссии парламентского собрания по... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-17T12:11
2023-10-17T12:11
2023-10-19T17:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан ставят цель увеличить товарооборот в два раза, до 2 миллиардов долларов, заявил председатель комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко. "За 2022 год он (товарооборот) составил почти 1 миллиард долларов и увеличился на 5%. При этом обе стороны понимают, что это далеко не предельные цифры. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап, на мой взгляд… это товарооборот в 2 миллиарда долларов", - сказал Кушнаренко журналистам в рамках заседания комиссии парламентского собрания. Он отметил, что рост товарооборота идет на постоянной основе на протяжении последнего времени. По информации Кушнаренко, сегодня больше 300 компаний Татарстана и Белоруссии успешно работают и занимают те ниши импортозамещения, которые существуют.
https://ria.ru/20231012/kalinigrad-1902385766.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, республика татарстан (татарстан)
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан ставят цель увеличить товарооборот в два раза, до 2 миллиардов долларов, заявил председатель комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко.
"За 2022 год он (товарооборот) составил почти 1 миллиард долларов и увеличился на 5%. При этом обе стороны понимают, что это далеко не предельные цифры. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап, на мой взгляд… это товарооборот в 2 миллиарда долларов", - сказал Кушнаренко журналистам в рамках заседания комиссии парламентского собрания.
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Он отметил, что рост товарооборота идет на постоянной основе на протяжении последнего времени.
По информации Кушнаренко
, сегодня больше 300 компаний Татарстана и Белоруссии успешно работают и занимают те ниши импортозамещения, которые существуют.