https://ria.ru/20231017/tovarooborot-1903889519.html

Белоруссия и Татарстан ставят цель нарастить товарооборот до $2 млрд

Белоруссия и Татарстан ставят цель нарастить товарооборот до $2 млрд - РИА Новости, 19.10.2023

Белоруссия и Татарстан ставят цель нарастить товарооборот до $2 млрд

Белоруссия и Татарстан ставят цель увеличить товарооборот в два раза, до 2 миллиардов долларов, заявил председатель комиссии парламентского собрания по... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-17T12:11

2023-10-17T12:11

2023-10-19T17:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. Белоруссия и Татарстан ставят цель увеличить товарооборот в два раза, до 2 миллиардов долларов, заявил председатель комиссии парламентского собрания по энергетике и транспорту, член постоянной комиссии Совета республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Алексей Кушнаренко. "За 2022 год он (товарооборот) составил почти 1 миллиард долларов и увеличился на 5%. При этом обе стороны понимают, что это далеко не предельные цифры. Мы должны ставить перед собой амбициозные задачи. Следующий этап, на мой взгляд… это товарооборот в 2 миллиарда долларов", - сказал Кушнаренко журналистам в рамках заседания комиссии парламентского собрания. Он отметил, что рост товарооборота идет на постоянной основе на протяжении последнего времени. По информации Кушнаренко, сегодня больше 300 компаний Татарстана и Белоруссии успешно работают и занимают те ниши импортозамещения, которые существуют.

https://ria.ru/20231012/kalinigrad-1902385766.html

белоруссия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, республика татарстан (татарстан)