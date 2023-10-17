https://ria.ru/20231017/terrorist-1903355560.html

В Бельгии допустили, что мотивы теракта в Брюсселе связаны с Палестиной

В Бельгии допустили, что мотивы теракта в Брюсселе связаны с Палестиной - РИА Новости, 17.10.2023

В Бельгии допустили, что мотивы теракта в Брюсселе связаны с Палестиной

Федеральная прокуратура Бельгии не исключает, что мотивы теракта против шведских болельщиков могут быть связаны, в том числе, с эскалацией кризиса на Ближнем... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:43

2023-10-17T15:43

2023-10-17T15:43

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брюссель

ближний восток

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Федеральная прокуратура Бельгии не исключает, что мотивы теракта против шведских болельщиков могут быть связаны, в том числе, с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке, сообщил бельгийский телеканала RTBF. В понедельник 45-летний тунисец Абдесалем расстрелял из автоматического оружия в Брюсселе трех болельщиков, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Двое из них скончались, один получил ранения. Ранее в прокуратуре заявляли, что никакой связи с палестино-израильским конфликтом обнаружено не было. "Однако позже выяснилось, что он распространял в соцсетях ряд посланий в поддержку палестинского народа. Поэтому возможно, что ситуация на Ближнем Востоке сыграла роль, но только более глубокое расследование должно выявить точные мотивы исполнителя террористического акта", - приводит телеканал слова представителя федеральной прокуратуры. Ранее министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден подтвердила, что исполнитель теракта в Брюсселе скончался от полученных ранений при попытке его задержания полицией. В то же время антикризисный центр Бельгии сообщил, что "повышенные меры безопасности остаются в силе". В частности, усиленно присутствие полиции в Брюсселе. Меры могут быть пересмотрены уже в течение дня.

https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html

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в мире, бельгия, брюссель, ближний восток