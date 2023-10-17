https://ria.ru/20231017/terakt-1903216412.html
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе - РИА Новости, 17.10.2023
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе
Мусульманский совет Бельгии осудил нападение на шведских футбольных болельщиков в Брюсселе и призвал власти королевства "действовать с максимальной твердостью", РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:18
2023-10-17T02:18
2023-10-17T02:18
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БРЮССЕЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Мусульманский совет Бельгии осудил нападение на шведских футбольных болельщиков в Брюсселе и призвал власти королевства "действовать с максимальной твердостью", чтобы расследовать это преступление. Ранее неизвестный расстрелял людей из автоматического оружия в центре Брюсселя. Погибли два гражданина Швеции - они приехали в бельгийскую столицу поболеть за свою сборную. Еще один человек - водитель такси - получил ранения. Нападавший скрылся, его ищут. Бельгийские СМИ сообщили, что преступником может быть выходец из Туниса 45-летний Абдесалям Л., который был известен спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами. В его доме в одном из брюссельских районов прошли обыски. "Мусульманский совет Бельгии… удвоит свои усилия по противодействию этой смертоносной идеологии и ее разрушительному воздействию", - говорится также в пресс-релизе Мусульманского совета Бельгии.
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бельгия, брюссель, швеция, в мире
Бельгия, Брюссель, Швеция, В мире
Мусульманский совет Бельгии осудил теракт в Брюсселе
Мусульманский совет Бельгии осудил нападение на шведских болельщиков в Брюсселе