https://ria.ru/20231017/terakt-1903210354.html

СМИ: устроивший теракт в Бельгии имел радикальные исламские взгляды

СМИ: устроивший теракт в Бельгии имел радикальные исламские взгляды - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: устроивший теракт в Бельгии имел радикальные исламские взгляды

Бельгийские СМИ сообщили, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T00:31

2023-10-17T00:31

2023-10-17T00:46

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швеция

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александр де кроо

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Бельгийские СМИ сообщили, что напавший на футбольных фанатов в Брюсселе террорист был известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами."Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами", - сообщило издание Sudinfo и разместило фотографию предполагаемого террориста.СМИ уточнило, что пока официальной подтверждающей информации о личности нападавшего не поступило.Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя к бдительности после нападения, поскольку напавший успел скрыться. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости.С соболезнованиями семьям погибших обратились глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Неизвестный в оранжевом сигнальном жилете в районе 19.00 (20.00 мск) подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На распространенном в соцсетях видео нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, которые приехали в Брюссель поболеть за шведскую сборную по футболу на матче Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"* (запрещенная в России террористическая организация), убивает "неверных" и сам готов умереть за свою религию.В настоящее время матч сборных Швеция-Бельгия прекращен, поскольку игроки футбольной сборной Швеции отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Полиция не выпускает болельщиков со стадиона из соображений безопасности, поскольку напавший на фанатов успел скрыться и его пока не смогли его найти. В национальном кризисном центре сообщили, что власти в настоящее время изучают возможность безопасной эвакуации болельщиков со стадиона и попросили людей оставаться на своих местах и следовать инструкциям полиции.Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230421/iran-1866856556.html

https://ria.ru/20231017/terakt-1903210166.html

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в мире, брюссель, швеция, бельгия, александр де кроо, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, евросовет, еврокомиссия, исламское государство